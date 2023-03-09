https://ria.ru/20230309/kirpich-1856775150.html
В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича
В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича - РИА Новости, 09.03.2023
В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича
Следователи организовали доследственную проверку после падения обломка кирпича с крыши на ребенка в Набережных Челнах, сообщает СУСК РФ по Татарстану. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:46
2023-03-09T14:46
2023-03-09T14:46
происшествия
набережные челны
россия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
КАЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после падения обломка кирпича с крыши на ребенка в Набережных Челнах, сообщает СУСК РФ по Татарстану. Ранее в местных СМИ распространилась информация о том, что на голову шедшего по улице ребенка в Набережных Челнах упал обломок кирпича. Отмечалось, что недалеко от мальчика находилась женщина с коляской. "Предварительно, в результате инцидента ребенок серьезно не пострадал. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В прокуратуре Татарстана отметили, что на место инцидента выехал представитель прокуратуры. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20221218/kirpich-1839560530.html
https://ria.ru/20220831/kirpich-1813381934.html
набережные челны
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича
Следователи проверяют информацию о падении обломка кирпича на ребенка в Набережных Челнах