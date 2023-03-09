https://ria.ru/20230309/kirpich-1856775150.html

В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича

В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича - РИА Новости, 09.03.2023

В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича

Следователи организовали доследственную проверку после падения обломка кирпича с крыши на ребенка в Набережных Челнах, сообщает СУСК РФ по Татарстану. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:46

2023-03-09T14:46

2023-03-09T14:46

происшествия

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после падения обломка кирпича с крыши на ребенка в Набережных Челнах, сообщает СУСК РФ по Татарстану. Ранее в местных СМИ распространилась информация о том, что на голову шедшего по улице ребенка в Набережных Челнах упал обломок кирпича. Отмечалось, что недалеко от мальчика находилась женщина с коляской. "Предварительно, в результате инцидента ребенок серьезно не пострадал. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В прокуратуре Татарстана отметили, что на место инцидента выехал представитель прокуратуры. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20221218/kirpich-1839560530.html

https://ria.ru/20220831/kirpich-1813381934.html

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)