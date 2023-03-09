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В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича - РИА Новости, 09.03.2023
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14:46 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/kirpich-1856775150.html
В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича
В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича - РИА Новости, 09.03.2023
В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича
Следователи организовали доследственную проверку после падения обломка кирпича с крыши на ребенка в Набережных Челнах, сообщает СУСК РФ по Татарстану. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:46
2023-03-09T14:46
происшествия
набережные челны
россия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после падения обломка кирпича с крыши на ребенка в Набережных Челнах, сообщает СУСК РФ по Татарстану. Ранее в местных СМИ распространилась информация о том, что на голову шедшего по улице ребенка в Набережных Челнах упал обломок кирпича. Отмечалось, что недалеко от мальчика находилась женщина с коляской. "Предварительно, в результате инцидента ребенок серьезно не пострадал. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В прокуратуре Татарстана отметили, что на место инцидента выехал представитель прокуратуры. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20221218/kirpich-1839560530.html
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набережные челны
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происшествия, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича

Следователи проверяют информацию о падении обломка кирпича на ребенка в Набережных Челнах

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после падения обломка кирпича с крыши на ребенка в Набережных Челнах, сообщает СУСК РФ по Татарстану.
Ранее в местных СМИ распространилась информация о том, что на голову шедшего по улице ребенка в Набережных Челнах упал обломок кирпича. Отмечалось, что недалеко от мальчика находилась женщина с коляской.
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"Предварительно, в результате инцидента ребенок серьезно не пострадал. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В прокуратуре Татарстана отметили, что на место инцидента выехал представитель прокуратуры. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
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ПроисшествияНабережные ЧелныРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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