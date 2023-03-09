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В Киеве более половины котельных экстренно перевели на генераторы - РИА Новости, 09.03.2023
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16:51 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/kiev-1856815313.html
В Киеве более половины котельных экстренно перевели на генераторы
В Киеве более половины котельных экстренно перевели на генераторы - РИА Новости, 09.03.2023
В Киеве более половины котельных экстренно перевели на генераторы
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в четверг, что в городе более половины котельных были экстренно переведены на альтернативные источники электроснабжения, работа РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:51
2023-03-09T16:51
киев
украина
в мире
виталий кличко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в четверг, что в городе более половины котельных были экстренно переведены на альтернативные источники электроснабжения, работа по восстановлению тепла в городе происходит поэтапно. Как ранее сообщал Кличко, отопление в Киеве отсутствует у 40% жителей в связи с экстренными отключениями электроэнергии. "Киевтеплоэнерго" поэтапно возобновляет теплоснабжение потребителям после ракетных ударов по критической инфраструктуре города. Из-за обесточивания котельных "Киевтеплоэнeрго" применило экстренные алгоритмы реагирования, более половины котельных города переключили на генераторы", - написал Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей. Он уточнил, что возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла, продолжаются. Речь идет о зданиях, которые расположены в центре и на левом берегу столицы, уточнил Кличко. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах и перебоях с электричеством в Киеве. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856807850.html
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киев, украина, в мире, виталий кличко, денис шмыгаль
Киев, Украина, В мире, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль
В Киеве более половины котельных экстренно перевели на генераторы

Мэр Киева Кличко: у 40 процентов жителей города отсутствует отопление

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапуск котельной
Запуск котельной - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запуск котельной. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в четверг, что в городе более половины котельных были экстренно переведены на альтернативные источники электроснабжения, работа по восстановлению тепла в городе происходит поэтапно.
Как ранее сообщал Кличко, отопление в Киеве отсутствует у 40% жителей в связи с экстренными отключениями электроэнергии.
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"Киевтеплоэнерго" поэтапно возобновляет теплоснабжение потребителям после ракетных ударов по критической инфраструктуре города. Из-за обесточивания котельных "Киевтеплоэнeрго" применило экстренные алгоритмы реагирования, более половины котельных города переключили на генераторы", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей. Он уточнил, что возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла, продолжаются. Речь идет о зданиях, которые расположены в центре и на левом берегу столицы, уточнил Кличко.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах и перебоях с электричеством в Киеве.
Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны.
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