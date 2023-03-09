https://ria.ru/20230309/kiev-1856671757.html

В Киеве 40 процентов жителей остались без отопления

В Киеве 40 процентов жителей остались без отопления - РИА Новости, 09.03.2023

В Киеве 40 процентов жителей остались без отопления

Отопление в Киеве отсутствует у 40% жителей в связи с экстренными отключениями электроэнергии, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:17

2023-03-09T09:17

2023-03-09T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Отопление в Киеве отсутствует у 40% жителей в связи с экстренными отключениями электроэнергии, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко. "В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы пока без отопления", - написал Кличко в телеграм-канале. Ранее в четверг сообщалось о перебоях с водоснабжением в Киеве.

https://ria.ru/20230309/zaes-1856670361.html

киев

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, киев, виталий кличко