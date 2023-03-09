https://ria.ru/20230309/kiev-1856671757.html
В Киеве 40 процентов жителей остались без отопления
В Киеве 40 процентов жителей остались без отопления - РИА Новости, 09.03.2023
В Киеве 40 процентов жителей остались без отопления
Отопление в Киеве отсутствует у 40% жителей в связи с экстренными отключениями электроэнергии, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:17
2023-03-09T09:17
2023-03-09T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Отопление в Киеве отсутствует у 40% жителей в связи с экстренными отключениями электроэнергии, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко. "В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы пока без отопления", - написал Кличко в телеграм-канале. Ранее в четверг сообщалось о перебоях с водоснабжением в Киеве.
https://ria.ru/20230309/zaes-1856670361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
В Киеве 40 процентов жителей остались без отопления
В Киеве 40 процентов жителей остались без отопления из-за отключения электричества