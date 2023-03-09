https://ria.ru/20230309/kiev-1856669561.html
Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры
Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2023
Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщил в четверг начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:03
2023-03-09T09:03
2023-03-09T09:03
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в мире
киев
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщил в четверг начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Как он написал в Telegram-канале, в Голосеевском районе поврежден объект инфраструктуры. "Все службы работают на месте", - заявил Попко. По данным администрации, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением в связи с перебоями электроэнергии. Ранее в четверг в Киеве прозвучали взрывы, в одном из районов города зафиксировано возгорание автомобилей.
https://ria.ru/20230309/kiev-1856668592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры
Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры, есть перебои с водоснабжением
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости.
Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщил
в четверг начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Как он написал в Telegram-канале, в Голосеевском районе поврежден объект инфраструктуры. "Все службы работают на месте", - заявил Попко.
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По данным администрации, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением в связи с перебоями электроэнергии.
Ранее в четверг в Киеве прозвучали взрывы, в одном из районов города зафиксировано возгорание автомобилей.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге