https://ria.ru/20230309/kiev-1856669561.html

Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры

Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2023

Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщил в четверг начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:03

2023-03-09T09:03

2023-03-09T09:03

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщил в четверг начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Как он написал в Telegram-канале, в Голосеевском районе поврежден объект инфраструктуры. "Все службы работают на месте", - заявил Попко. По данным администрации, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением в связи с перебоями электроэнергии. Ранее в четверг в Киеве прозвучали взрывы, в одном из районов города зафиксировано возгорание автомобилей.

https://ria.ru/20230309/kiev-1856668592.html

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856666101.html

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев