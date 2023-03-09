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Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/kiev-1856669561.html
Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры
Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2023
Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщил в четверг начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:03
2023-03-09T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщил в четверг начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Как он написал в Telegram-канале, в Голосеевском районе поврежден объект инфраструктуры. "Все службы работают на месте", - заявил Попко. По данным администрации, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением в связи с перебоями электроэнергии. Ранее в четверг в Киеве прозвучали взрывы, в одном из районов города зафиксировано возгорание автомобилей.
https://ria.ru/20230309/kiev-1856668592.html
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в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры

Власти Киева сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры, есть перебои с водоснабжением

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Киеве, сообщил в четверг начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Как он написал в Telegram-канале, в Голосеевском районе поврежден объект инфраструктуры. "Все службы работают на месте", - заявил Попко.
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Кличко сообщил о взрыве в Киеве
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По данным администрации, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением в связи с перебоями электроэнергии.
Ранее в четверг в Киеве прозвучали взрывы, в одном из районов города зафиксировано возгорание автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиев
 
 
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