https://ria.ru/20230309/khristianskie-1856824025.html

"Необъяснимо, но факт". Какие христианские чудеса наука не может развенчать

"Необъяснимо, но факт". Какие христианские чудеса наука не может развенчать - РИА Новости, 09.03.2023

"Необъяснимо, но факт". Какие христианские чудеса наука не может развенчать

Ученые до сих пор пытаются объяснить один из церковных феноменов. Это мощи: останки святых, умерших столетия назад, по неясным причинам остаются нетленными. О... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:15

2023-03-09T17:15

2023-03-09T17:15

париж

петроград

ладожское озеро

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ученые до сих пор пытаются объяснить один из церковных феноменов. Это мощи: останки святых, умерших столетия назад, по неясным причинам остаются нетленными. О загадке, ставящей в тупик, – в материале РИА Новости.Правду решили скрытьВ рамках антицерковной кампании революционеру Августу Вагнеру в октябре 1918-го поручили изъять драгоценную утварь из Александро-Свирской обители у Ладожского озера. А заодно вскрыть гробницу с мощами местного святого.Однако увиденное озадачило оперативников. В раке лежали не человеческие останки, а, как написали в отчете, "восковая кукла". Вероятно, большевики до конца не осознавали, что покусились на одну из важнейших русских святынь.Александру Свирскому, основавшему в XV веке монастырь посреди ладожских лесов, поклонялись еще при жизни. Верующие связывают с ним множество чудес. Главное — явление Пресвятой Троицы.Согласно вероучению, такое случилось лишь с одним человеком — ветхозаветным Авраамом. Канонизировали монаха в 1547-м, через 15 лет после кончины. Но мощи обрели лишь в середине XVII столетия. Причем, как отмечают хроники, нетленными."Восковую куклу" большевики передали для изучения медикам. Однако те заключили: это не муляж, а настоящее человеческое тело, мумифицированное естественным образом.Чтобы скрыть правду от народа, власти наспех придумали версию. Мол в гробу нашли лишь череп, три зуба и нижнюю челюсть. Саму реликвию спрятали в хранилище Военно-медицинской академии (ВМА) в Петрограде. И на долгие десятилетия о ней забыли.Данные сходятсяВсе изменилось в 1997-м – когда начали восстанавливать разграбленный Александро-Свирский монастырь. Насельники принялись искать мощи. В архивных материалах они натолкнулись на термин "восковая кукла" — появилась надежда, что святыня еще цела.Следы привели в музей при ВМА. В запасниках нашли ящик для хранения экспонатов — без номера и архивной карточки. Только с надписью: "мумифицированное тело неизвестного мужчины".Сотрудники в один голос твердили: "Случай исключительный. Чтобы в академии, где все подробно описано и каталогизировано, хранилось нечто неучтенное!"Из академии тело передали в Городскую судебно-медицинскую службу на экспертизу. Более полугода его изучали рентгенологи, антропологи, анатомы.Специалисты признали: останки подходят под оставленные хронистами описания мощей Свирского. Правая ступня в вертикальном положении, а левая – повернута в сторону. Эту особенность отметили и советские ученые в 1918-м. А главное – тело действительно принадлежит человеку, умершему более пятисот лет назад.В почти прижизненном состоянииНетленные мощи есть и в Католической церкви. Но с ними возникает одно недоразумение.На Западе с древних времен существует традиция — делать восковые маски святых. Случается, что тело истлело, но его заключили в восковую фигуру. А люди думают, что перед ними прекрасно сохранившиеся останки.Однако есть несколько католических святых, чьи мощи не подверглись разложению. Например, монахиня Бернадетта Субиру, известная тем, что ей 18 раз являлась Дева Мария. За 11 лет до смерти она поступила в монастырь сестер милосердия в Невере. Там послушница и скончалась в 1879-м в возрасте 35 лет.Перед канонизацией тело трижды эксгумировали – в 1909-м, 1919-м и 1925-м. И всякий раз доктора и священники убеждались в нетленности останков. За прошедшие годы ученые лишь отметили слабое потемнение кожи, но никаких следов разложения.Ту же картину специалисты наблюдали и в 1943-м при вскрытии гробницы святой Екатерины Лабуре. Она посвятила всю жизнь заботе о нищих Парижа и скончалась в 1876-м.Врач, присутствовавший при эксгумации, с удивлением рассказывал: руки и ноги женщины были гибкими, как будто она умерла лишь вчера. Кожа оставалась целой, а волосы поражали своим блеском.Глаза находились в орбитах, и их голубовато-серый цвет не потускнел. Анализ внутренних органов показал, что они находятся в почти прижизненном состоянии.Объяснить феномен ученые так и не смогли.

https://ria.ru/20230302/blazhennyy-1855447979.html

париж

петроград

ладожское озеро

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

париж, петроград, ладожское озеро