https://ria.ru/20230309/kharkov-1856687099.html

Харьков остался без света

Харьков остался без света - РИА Новости, 09.03.2023

Харьков остался без света

Город Харьков и часть Харьковской области остались без электроснабжения, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные областной... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:36

2023-03-09T10:36

2023-03-09T10:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Город Харьков и часть Харьковской области остались без электроснабжения, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные областной энергокомпании."Весь Харьков и часть области без света", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. В области под удар попали энергетические объекты, в этой связи были введены экстренные отключения света. В Харькове прекратил работу электротранспорт, метрополитен работал в качестве укрытий.

https://ria.ru/20230309/kiev-1856666827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, харьковская область, украина, в мире