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Харьков остался без света - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 09.03.2023 (обновлено: 10:52 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/kharkov-1856687099.html
Харьков остался без света
Харьков остался без света - РИА Новости, 09.03.2023
Харьков остался без света
Город Харьков и часть Харьковской области остались без электроснабжения, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные областной... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:36
2023-03-09T10:52
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
украина
в мире
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Город Харьков и часть Харьковской области остались без электроснабжения, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные областной энергокомпании."Весь Харьков и часть области без света", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. В области под удар попали энергетические объекты, в этой связи были введены экстренные отключения света. В Харькове прекратил работу электротранспорт, метрополитен работал в качестве укрытий.
https://ria.ru/20230309/kiev-1856666827.html
харьков
харьковская область
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харьков, харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Украина, В мире
Харьков остался без света

"Страна.ua": Харьков и часть Харьковской области остались без света

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Город Харьков и часть Харьковской области остались без электроснабжения, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные областной энергокомпании.
"Весь Харьков и часть области без света", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. В области под удар попали энергетические объекты, в этой связи были введены экстренные отключения света. В Харькове прекратил работу электротранспорт, метрополитен работал в качестве укрытий.
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Киеве произошли экстренные отключения электричества
08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьУкраинаВ мире
 
 
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