https://ria.ru/20230309/kharkov-1856687099.html
Харьков остался без света
Харьков остался без света - РИА Новости, 09.03.2023
Харьков остался без света
Город Харьков и часть Харьковской области остались без электроснабжения, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные областной... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:36
2023-03-09T10:36
2023-03-09T10:52
специальная военная операция на украине
харьков
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Город Харьков и часть Харьковской области остались без электроснабжения, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные областной энергокомпании."Весь Харьков и часть области без света", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. В области под удар попали энергетические объекты, в этой связи были введены экстренные отключения света. В Харькове прекратил работу электротранспорт, метрополитен работал в качестве укрытий.
https://ria.ru/20230309/kiev-1856666827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Харьков остался без света
"Страна.ua": Харьков и часть Харьковской области остались без света