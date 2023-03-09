https://ria.ru/20230309/karta-1856713782.html
Власти Подмосковья упростили возможность получения карты болельщика
Власти Подмосковья упростили возможность получения карты болельщика - РИА Новости, 09.03.2023
Власти Подмосковья упростили возможность получения карты болельщика
Власти Подмосковья ввели возможность получения карты болельщика возле "Арены-Химки" перед домашним матчем Российской премьер-лиги, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:09
2023-03-09T12:09
2023-03-09T12:09
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Власти Подмосковья ввели возможность получения карты болельщика возле "Арены-Химки" перед домашним матчем Российской премьер-лиги, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья."Если любители футбола не успели оформить карту болельщика заранее, но хотят попасть на матч, они могут получить её прямо у стадиона "Арена Химки". Временный центр выдачи карт будет организован подмосковными МФЦ за день до игры и в день матча. Процедура займет всего несколько минут. Понадобится паспорт и свидетельство о рождении, если карту нужно оформить ребенку до 14 лет ", – приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.Ближайший матч Российской премьер-лиги будет проходить на подмосковном стадионе "Арена Химки" 19 марта 2023 года. Временный МФЦ будет работать возле стадиона 18 и 19 марта.Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на "Госуслугах" появилась у зрителей 4 июля 2022 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ. С этого момента более 170 тысяч россиян оформили карту болельщика. В общей сложности документ сделали 500 тысяч человек. Планируется, что в скором времени процедура получения карты станет полностью удаленной - без посещения МФЦ для подтверждения личности.
https://rsport.ria.ru/20230228/rpl-1854879022.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Власти Подмосковья ввели возможность получения карты болельщика возле "Арены-Химки" перед домашним матчем Российской премьер-лиги, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.
"Если любители футбола не успели оформить карту болельщика заранее, но хотят попасть на матч, они могут получить её прямо у стадиона "Арена Химки". Временный центр выдачи карт будет организован подмосковными МФЦ за день до игры и в день матча. Процедура займет всего несколько минут. Понадобится паспорт и свидетельство о рождении, если карту нужно оформить ребенку до 14 лет ", – приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
Ближайший матч Российской премьер-лиги будет проходить на подмосковном стадионе "Арена Химки" 19 марта 2023 года. Временный МФЦ будет работать возле стадиона 18 и 19 марта.
Президент РФ Владимир Путин
30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на "Госуслугах" появилась у зрителей 4 июля 2022 года.
С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ. С этого момента более 170 тысяч россиян оформили карту болельщика. В общей сложности документ сделали 500 тысяч человек. Планируется, что в скором времени процедура получения карты станет полностью удаленной - без посещения МФЦ для подтверждения личности.
В РПЛ отчитались о работе системы оформления карты болельщика