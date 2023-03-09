https://ria.ru/20230309/karta-1856713782.html

Власти Подмосковья упростили возможность получения карты болельщика

Власти Подмосковья упростили возможность получения карты болельщика - РИА Новости, 09.03.2023

Власти Подмосковья упростили возможность получения карты болельщика

Власти Подмосковья ввели возможность получения карты болельщика возле "Арены-Химки" перед домашним матчем Российской премьер-лиги, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:09

2023-03-09T12:09

2023-03-09T12:09

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Власти Подмосковья ввели возможность получения карты болельщика возле "Арены-Химки" перед домашним матчем Российской премьер-лиги, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья."Если любители футбола не успели оформить карту болельщика заранее, но хотят попасть на матч, они могут получить её прямо у стадиона "Арена Химки". Временный центр выдачи карт будет организован подмосковными МФЦ за день до игры и в день матча. Процедура займет всего несколько минут. Понадобится паспорт и свидетельство о рождении, если карту нужно оформить ребенку до 14 лет ", – приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.Ближайший матч Российской премьер-лиги будет проходить на подмосковном стадионе "Арена Химки" 19 марта 2023 года. Временный МФЦ будет работать возле стадиона 18 и 19 марта.Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на "Госуслугах" появилась у зрителей 4 июля 2022 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ. С этого момента более 170 тысяч россиян оформили карту болельщика. В общей сложности документ сделали 500 тысяч человек. Планируется, что в скором времени процедура получения карты станет полностью удаленной - без посещения МФЦ для подтверждения личности.

https://rsport.ria.ru/20230228/rpl-1854879022.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия