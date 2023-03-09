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В Воронеже увеличат финансирование программ капремонта соцобъектов
В Воронеже увеличат финансирование программ капремонта соцобъектов - РИА Новости, 09.03.2023
В Воронеже увеличат финансирование программ капремонта соцобъектов
Депутаты Воронежской областной думы увеличили финансирование программ по строительству и капремонту соцобъектов, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:31
2023-03-09T16:31
2023-03-09T16:33
воронежская область
экономика
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы увеличили финансирование программ по строительству и капремонту соцобъектов, сообщает в четверг заксобрание. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 марта. "Увеличены на 1 миллиард 997 миллионов рублей ассигнования на адресную программу капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры региона. С учетом этих средств финансирование программы составит 4 миллиарда 84 миллиона рублей (это выше уровня прошлого года на 21,3%)", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Еще свыше 1,437 миллиарда рублей распределят из областного бюджета на финансирование региональной адресной инвестиционной программы. Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году, с учетом данных изменений, составит 31,054 миллиарда рублей, из которых федеральные средства – 6,866 миллиарда рублей, областные средства – 24,188 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230309/raskhody-1856801294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Экономика, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
В Воронеже увеличат финансирование программ капремонта соцобъектов
Финансирование программ капремонта соцобъектов вырастет в Воронежской области