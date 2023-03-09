https://ria.ru/20230309/izrail-1856840564.html
Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль
Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 09.03.2023
Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль
Россия заняла третье место по въездному турпотоку в Израиль за январь-февраль 2023, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:17
2023-03-09T19:17
2023-03-09T19:17
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Россия заняла третье место по въездному турпотоку в Израиль за январь-февраль 2023, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.За первые два месяца 2023 года Израиль посетили 564,4 тысячи гостей со всего мира. Это на 315 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го, но на десять процентов меньше, чем в те же месяцы допандемийного 2019-го.На первом месте по турпотоку оказались США, откуда приехали 147 тысяч гостей (+233 процента к январю-февралю 2022 года и +15 процентов к первым двум месяцам рекордного 2019-го). На втором – Франция: 37, 3 тысячи туристов (+122 процентов и –13 процентов соответственно).Из России в Израиль в январе-феврале приехали 35,8 тысячи гостей, что на 451 процент больше, чем в это же время в прошлом года, но на девять процентов меньше по отношению к первым двум месяцам рекордного 2019-го.
https://ria.ru/20230208/izrail-1849971393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Израиль, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль
В январе-феврале 2023 года россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Россия заняла третье место по въездному турпотоку в Израиль за январь-февраль 2023, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
За первые два месяца 2023 года Израиль посетили 564,4 тысячи гостей со всего мира. Это на 315 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го, но на десять процентов меньше, чем в те же месяцы допандемийного 2019-го.
На первом месте по турпотоку оказались США, откуда приехали 147 тысяч гостей (+233 процента к январю-февралю 2022 года и +15 процентов к первым двум месяцам рекордного 2019-го). На втором – Франция: 37, 3 тысячи туристов (+122 процентов и –13 процентов соответственно).
Из России в Израиль в январе-феврале приехали 35,8 тысячи гостей, что на 451 процент больше, чем в это же время в прошлом года, но на девять процентов меньше по отношению к первым двум месяцам рекордного 2019-го.
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