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Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 09.03.2023
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Туризм
 
19:17 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/izrail-1856840564.html
Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль
Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 09.03.2023
Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль
Россия заняла третье место по въездному турпотоку в Израиль за январь-февраль 2023, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:17
2023-03-09T19:17
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Россия заняла третье место по въездному турпотоку в Израиль за январь-февраль 2023, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.За первые два месяца 2023 года Израиль посетили 564,4 тысячи гостей со всего мира. Это на 315 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го, но на десять процентов меньше, чем в те же месяцы допандемийного 2019-го.На первом месте по турпотоку оказались США, откуда приехали 147 тысяч гостей (+233 процента к январю-февралю 2022 года и +15 процентов к первым двум месяцам рекордного 2019-го). На втором – Франция: 37, 3 тысячи туристов (+122 процентов и –13 процентов соответственно).Из России в Израиль в январе-феврале приехали 35,8 тысячи гостей, что на 451 процент больше, чем в это же время в прошлом года, но на девять процентов меньше по отношению к первым двум месяцам рекордного 2019-го.
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Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль

В январе-феврале 2023 года россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Россия заняла третье место по въездному турпотоку в Израиль за январь-февраль 2023, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
За первые два месяца 2023 года Израиль посетили 564,4 тысячи гостей со всего мира. Это на 315 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го, но на десять процентов меньше, чем в те же месяцы допандемийного 2019-го.
На первом месте по турпотоку оказались США, откуда приехали 147 тысяч гостей (+233 процента к январю-февралю 2022 года и +15 процентов к первым двум месяцам рекордного 2019-го). На втором – Франция: 37, 3 тысячи туристов (+122 процентов и –13 процентов соответственно).
Из России в Израиль в январе-феврале приехали 35,8 тысячи гостей, что на 451 процент больше, чем в это же время в прошлом года, но на девять процентов меньше по отношению к первым двум месяцам рекордного 2019-го.
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