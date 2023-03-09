https://ria.ru/20230309/izrail-1856840564.html

Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль

Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 09.03.2023

Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль

Россия заняла третье место по въездному турпотоку в Израиль за январь-февраль 2023, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:17

2023-03-09T19:17

2023-03-09T19:17

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Россия заняла третье место по въездному турпотоку в Израиль за январь-февраль 2023, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.За первые два месяца 2023 года Израиль посетили 564,4 тысячи гостей со всего мира. Это на 315 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го, но на десять процентов меньше, чем в те же месяцы допандемийного 2019-го.На первом месте по турпотоку оказались США, откуда приехали 147 тысяч гостей (+233 процента к январю-февралю 2022 года и +15 процентов к первым двум месяцам рекордного 2019-го). На втором – Франция: 37, 3 тысячи туристов (+122 процентов и –13 процентов соответственно).Из России в Израиль в январе-феврале приехали 35,8 тысячи гостей, что на 451 процент больше, чем в это же время в прошлом года, но на девять процентов меньше по отношению к первым двум месяцам рекордного 2019-го.

https://ria.ru/20230208/izrail-1849971393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, израиль, куда можно лететь, отдых на море