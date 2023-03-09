https://ria.ru/20230309/irak-1856837281.html

К проекту SputnikPro впервые присоединился Ирак

К проекту SputnikPro впервые присоединился Ирак - РИА Новости, 09.03.2023

К проекту SputnikPro впервые присоединился Ирак

Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало мастер-класс SputnikPro для Багдадского университета – первой площадки в Ираке,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:54

2023-03-09T17:54

2023-03-09T17:54

sputnik

ирак

багдад (город)

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik организовало мастер-класс SputnikPro для Багдадского университета – первой площадки в Ираке, присоединившейся к просветительскому проекту. Для студентов и сотрудников Кафедры русского языка выступил советник агентства Олег Дмитриев.Эксперт рассказал слушателям об особенностях фактчекинга, дал практические советы и рекомендации, как избежать фейков, а также привел наиболее яркие примеры того, как непроверенные факты могут оказывать влияние на общественное мнение."Было очень приятно осознавать то, что преподаватели и студенты из Багдада буквально живут русским языком и русской культурой. Даже в онлайн-режиме было видно, как у них горят глаза во время обсуждения профессиональных тем", – подчеркнул Дмитриев.Профессор кафедры русского языка Рахим Али Аль-Фоади также рассказал о своих впечатлениях от встречи: "Сегодня наши студенты с интересом слушали лекцию агентства Sputnik о том, как проверять новости и распознавать фейки. Безусловно, такие лекции – отличная возможность для изучающих русский язык послушать живую речь и узнать больше об особенностях языка СМИ. Конечно, мы надеемся, что такое сотрудничество послужит основой на пути развития русистики в Ираке. Мы будем работать дальше, чтобы провести другие мероприятия SputnikPro в нашем университете".Багдадский университет – старейшее высшее учебное заведение Ирака и второй крупнейший университет арабского мира после Каирского университета. В состав университета входят 24 факультета и более 60 филиалов, где готовят квалифицированных специалистов по всем основным академическим профилям, в том числе, в сфере журналистики и филологии.

https://ria.ru/20230303/sotrudnichestvo-1855674408.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, ирак, багдад (город), миа "россия сегодня", новости агентства, россия