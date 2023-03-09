https://ria.ru/20230309/inoagenty-1856799423.html
Грузинская оппозиция после отзыва закона об иноагентах проведет встречу
Грузинская оппозиция после отзыва закона об иноагентах проведет встречу - РИА Новости, 09.03.2023
Грузинская оппозиция после отзыва закона об иноагентах проведет встречу
Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили после решения властей отозвать законопроект об... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:11
2023-03-09T16:11
2023-03-09T16:11
в мире
грузия
тбилиси
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили после решения властей отозвать законопроект об иноагентах поздравил население с победой и призвал вместо запланированного на четверг митинга провести "информационную встречу" и обсудить дальнейшие планы. Оппозиционеры планировали провести акцию в центре Тбилиси в четверг в 19.00 (18.00 мск), несмотря на решение властей отозвать законопроект, так как требовали внести ясность в их действия. Позже в правящей партии пояснили всю процедуру и подтвердили, что законопроект будет отозван. "Хочу поздравить с победой наших граждан, молодых людей, которые боролись и борются за европейское будущее. Однако очень важно, чтобы это было оформлено юридически... Предлагаю собраться сегодня в 19.00 и провести информационную встречу, в том числе в связи с будущими планами", - заявил Хабеишвили журналистам. Ранее парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект об иностранных агентах. За этим последовали массовые акции протеста. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.
https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, единое национальное движение
В мире, Грузия, Тбилиси, Единое национальное движение
Грузинская оппозиция после отзыва закона об иноагентах проведет встречу
Грузинская оппозиция после отзыва закона об иноагентах вместо митинга проведет встречу
ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили после решения властей отозвать законопроект об иноагентах поздравил население с победой и призвал вместо запланированного на четверг митинга провести "информационную встречу" и обсудить дальнейшие планы.
Оппозиционеры планировали провести акцию в центре Тбилиси
в четверг в 19.00 (18.00 мск), несмотря на решение властей отозвать законопроект, так как требовали внести ясность в их действия. Позже в правящей партии пояснили всю процедуру и подтвердили, что законопроект будет отозван.
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"Хочу поздравить с победой наших граждан, молодых людей, которые боролись и борются за европейское будущее. Однако очень важно, чтобы это было оформлено юридически... Предлагаю собраться сегодня в 19.00 и провести информационную встречу, в том числе в связи с будущими планами", - заявил Хабеишвили журналистам.
Ранее парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект об иностранных агентах. За этим последовали массовые акции протеста. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.
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