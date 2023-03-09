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Ростовские врачи удалили иголку из легкого у 11-летнего мальчика

Ростовские врачи удалили иголку из легкого у 11-летнего мальчика - РИА Новости, 09.03.2023

Ростовские врачи удалили иголку из легкого у 11-летнего мальчика

Врачи Областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону удалили из легкого ребенка иголку, которую он вдохнул два года назад, сообщил региональный... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:26

2023-03-09T17:26

2023-03-09T18:43

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар — РИА Новости. Врачи Областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону удалили из легкого ребенка иголку, которую он вдохнул два года назад, сообщил региональный Минздрав. По информации учреждения, 11-летний мальчик поступил в медучреждение с высокой температурой и болью в груди. Обследование выявило наличие инородного тела в правом легком. "Ребенок признался: два года назад он вдохнул иголку — портновскую булавку — и никому об этом не сказал", — говорится в сообщении. Отмечается, что в течение двух лет мальчика ничего не беспокоило. Однако за это время иголка успела капсулироваться в базальных сегментах правого легкого."Здесь было два варианта: либо инородное тело обнаружишь пальцами и удалишь, либо придется удалять сегмент легкого, в котором прячется инородное тело, что, конечно, в будущем негативно скажется на здоровье ребенка", — прокомментировал случай заведующий хирургическим отделением больницы Глеб Новошинов. Он отметил, что хирург Калуст Франциянц благодаря многолетнему опыту смог тактильно обнаружить инородное тело и удалить его. Операция прошла успешно, ребенок идет на поправку.

https://ria.ru/20230227/opukhol-1854623801.html

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Кирилл Волков

ростовская область, ростов-на-дону, общество, здоровье - общество