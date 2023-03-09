https://ria.ru/20230309/gruzooborot-1856794467.html

Грузооборот между Астраханской областью и Ираном вырос на 20 процентов

Грузооборот между Астраханской областью и Ираном вырос на 20 процентов - РИА Новости, 09.03.2023

Грузооборот между Астраханской областью и Ираном вырос на 20 процентов

Грузооборот между Астраханской областью и Ираном в минувшем году составил 2,8 миллиона тонн, увеличившись на 20% по сравнению с 2021 годом, сообщает... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:49

2023-03-09T15:49

2023-03-09T15:49

экономика

астраханская область

иран

астрахань

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Грузооборот между Астраханской областью и Ираном в минувшем году составил 2,8 миллиона тонн, увеличившись на 20% по сравнению с 2021 годом, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Ранее губернатор региона Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с генеральным консулом Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекианом. Стороны обсудили вопросы организации грузовых перевозок по транспортному коридору "Север - Юг" и модернизации портовых мощностей. Как отметил Бабушкин, Иран для Астраханской области является стратегическим партнером и ближайшим другом. "В 2022 году грузооборот между Астраханской областью и Ираном увеличился на 20 процентов и составил 2,8 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Отмечается рост как экспортных, так и импортных видов продукции. Идет активное сотрудничество по развитию транспортного коридора "Север - Юг". Губернатор поблагодарил генконсула за личное участие в выстраивании отношений с фондом исламской революции "Мостазафан". В июне прошлого года в Астрахани была подписана программа мероприятий по развитию сотрудничества на 2022-2026 годы. Документ, в частности, ориентирован на наращивание взаимной торговли, создание логистического центра и рефрижераторного терминала в портовой ОЭЗ, взаимодействие в отрасли судостроения, сельского хозяйства и развитие грузоперевозок. Также Бабушкин сообщил генконсулу о дноуглубительных работах на Волго-Каспийском судоходном канале, через который иранские суда возят свои грузы. К концу 2023 года канал углубят до 4,5 метра, что позволит всем видам судов беспрепятственно проходить по нему.

https://ria.ru/20230217/torgovlya-1852678317.html

https://ria.ru/20230303/vystavka-1855631802.html

астраханская область

иран

астрахань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, астраханская область, иран, астрахань, игорь бабушкин