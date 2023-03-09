Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию
Минэкономразвития России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министерство экономического развития призвало россиян отказаться от посещения Грузии.
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"Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси", — подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что при необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации "Турпомощь". Те, кто путешествует индивидуально, могут обратиться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
В Тбилиси с 7 марта проходят масштабные акции протеста. Люди выступают против принятия закона об иностранных агентах. Полиция задержала в общей сложности 133 человека.
Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
В первый же день протестов Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон. Сегодня представители партии "Грузинская мечта" сообщили, что законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента.