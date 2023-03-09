https://ria.ru/20230309/gruziya-1856857938.html

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию - РИА Новости, 09.03.2023

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Министерство экономического развития призвало россиян отказаться от посещения Грузии. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:14

2023-03-09T19:14

2023-03-09T20:01

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министерство экономического развития призвало россиян отказаться от посещения Грузии.Там уточнили, что при необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации "Турпомощь". Те, кто путешествует индивидуально, могут обратиться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.В Тбилиси с 7 марта проходят масштабные акции протеста. Люди выступают против принятия закона об иностранных агентах. Полиция задержала в общей сложности 133 человека. Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.В первый же день протестов Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон. Сегодня представители партии "Грузинская мечта" сообщили, что законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента.

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856758225.html

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856733526.html

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россия, грузия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм, батуми