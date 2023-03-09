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Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию - РИА Новости, 09.03.2023
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Туризм
 
19:14 09.03.2023 (обновлено: 20:01 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856857938.html
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию - РИА Новости, 09.03.2023
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию
Министерство экономического развития призвало россиян отказаться от посещения Грузии. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:14
2023-03-09T20:01
туризм
россия
грузия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
батуми
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министерство экономического развития призвало россиян отказаться от посещения Грузии.Там уточнили, что при необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации "Турпомощь". Те, кто путешествует индивидуально, могут обратиться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.В Тбилиси с 7 марта проходят масштабные акции протеста. Люди выступают против принятия закона об иностранных агентах. Полиция задержала в общей сложности 133 человека. Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.В первый же день протестов Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон. Сегодня представители партии "Грузинская мечта" сообщили, что законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента.
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856758225.html
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россия, грузия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм, батуми
Туризм, Россия, Грузия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм, Батуми
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Минэкономразвития России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министерство экономического развития призвало россиян отказаться от посещения Грузии.
«

"Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси", — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что при необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации "Турпомощь". Те, кто путешествует индивидуально, могут обратиться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
В Тбилиси с 7 марта проходят масштабные акции протеста. Люди выступают против принятия закона об иностранных агентах. Полиция задержала в общей сложности 133 человека.
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти
Вчера, 13:57
Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
В первый же день протестов Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон. Сегодня представители партии "Грузинская мечта" сообщили, что законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией, заявил Песков
Вчера, 13:01
 
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