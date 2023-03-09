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В секцию интересов России не поступали данные по задержанным в Тбилиси - РИА Новости, 09.03.2023
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16:40 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856810597.html
В секцию интересов России не поступали данные по задержанным в Тбилиси
В секцию интересов России не поступали данные по задержанным в Тбилиси - РИА Новости, 09.03.2023
В секцию интересов России не поступали данные по задержанным в Тбилиси
В секцию интересов России в Грузии не поступала информация о пострадавших или задержанных гражданах РФ на проходящих митингах в Тбилиси, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:40
2023-03-09T16:40
в мире
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
тбилиси
россия
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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. В секцию интересов России в Грузии не поступала информация о пострадавших или задержанных гражданах РФ на проходящих митингах в Тбилиси, заявили РИА Новости в секции. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После чего в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.
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в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах, тбилиси, россия
В мире, Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Тбилиси, Россия
В секцию интересов России не поступали данные по задержанным в Тбилиси

Секция интересов России сообщила об отсутствии данных по задержанным на митингах в Тбилиси

© Sputnik / Sputnik | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии
Участники акции протеста у здания парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. В секцию интересов России в Грузии не поступала информация о пострадавших или задержанных гражданах РФ на проходящих митингах в Тбилиси, заявили РИА Новости в секции.
«
"Данные о пострадавших или задержанных россиянах в ходе акций протеста в Тбилиси не поступали в Секцию интересов", - заявил собеседник агентства.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После чего в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Протесты в Тбилиси
Вчера, 13:12
 
В миреГрузияПротесты в Грузии против закона об иноагентахТбилисиРоссия
 
 
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