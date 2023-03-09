https://ria.ru/20230309/gruziya-1856727288.html
В Кремле призвали россиян в Грузии к осторожности
В Кремле призвали россиян в Грузии к осторожности - РИА Новости, 09.03.2023
В Кремле призвали россиян в Грузии к осторожности
В Грузии есть уличные беспорядки, в связи с этим российским гражданам важно воздержаться от мест, где они происходят, и быть предельно осторожными, заявил... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:45
2023-03-09T12:45
2023-03-09T12:47
в мире
грузия
россия
протесты в грузии против закона об иноагентах
дмитрий песков
тбилиси
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Грузии есть уличные беспорядки, в связи с этим российским гражданам важно воздержаться от мест, где они происходят, и быть предельно осторожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Кремль не желает каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти события, не имеет к ним никакого отношения, но рекомендует гражданам РФ быть предельно осторожными.Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Их участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.В правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партии "Сила народа", которая была инициатором законопроекта об иностранных агентах, позже заявили, что данный проект, вызвавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента.
https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, протесты в грузии против закона об иноагентах, дмитрий песков, тбилиси
В мире, Грузия, Россия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Дмитрий Песков, Тбилиси
В Кремле призвали россиян в Грузии к осторожности
Песков призвал россиян в Грузии к осторожности из-за беспорядков
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Грузии есть уличные беспорядки, в связи с этим российским гражданам важно воздержаться от мест, где они происходят, и быть предельно осторожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Кремль не желает каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти события, не имеет к ним никакого отношения, но рекомендует гражданам РФ быть предельно осторожными.
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси
с утра 7 марта. Их участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.
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Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США
в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
В правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партии "Сила народа", которая была инициатором законопроекта об иностранных агентах, позже заявили, что данный проект, вызвавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента.
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