Делегация ЕС в Грузии поприветствовала отзыв законопроекта об иноагентах
Делегация ЕС в Грузии призвала лидеров страны возобновить проевропейские реформы
© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты с флагами Грузии и ЕС
© AP Photo / Shakh Aivazov
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Делегация ЕС приветствует отзыв законопроекта об иностранных агентах в Грузии, который вызвал волну протестов в Тбилиси, призвала политических лидеров страны возобновить проевропейские реформы.
Ранее сообщалось, что законопроект об иностранных агентах отозван из парламента Грузии.
"Мы приветствуем объявление правящей партии об отзыве законопроекта об "иностранном влиянии". Мы призываем всех политических лидеров в Грузии возобновить проевропейские реформы, всесторонним и конструктивным образом и в соответствии с 12 приоритетами для Грузии для достижения статуса кандидата", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter делегации ЕС в Грузии.
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.