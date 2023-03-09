В ЕС предупредили Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов
Депутат Европарламента Мурешан: Грузия лишится поддержки ЕС из-за подавления протеста
© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
© Sputnik
Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Грузия рискует лишиться значительной части поддержки ЕС из-за подавления протеста граждан и "недемократичекских тенденций", заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.
"Грузия рискует лишиться значительной поддержки. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что мы также хотим, чтобы по соседству с нами были безопасные, стабильные и процветающие государства. Но... если будет заметно влияние недемократических тенденций в Грузии, ЕС будет вынужден уменьшить свою поддержку", - заявил Мурешан в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
По его словам, Грузия и в прошлом году отставала от Молдавии и Украины, а сейчас проблемы Тбилиси стали еще заметнее. Мурешан подчеркнул, что ЕС видит "запугивание гражданского общества" в Грузии из-за закона "О прозрачности иностранного влияния". "Это запугивание необходимых для демократии субъектов, это совсем не соответствует европейским стандартам и то, что делают грузинские власти, ставит под угрозу европейский курс страны… Очевидно, что ЕС ожидает, что люди смогут свободно выражать свое мнение, и любая попытка запугать тех, кто выходит на улицы, не будет принята ЕС", - добавил евродепутат.
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.