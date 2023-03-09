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В ЕС предупредили Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов - РИА Новости, 09.03.2023
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00:19 09.03.2023 (обновлено: 11:06 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856647939.html
В ЕС предупредили Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов
В ЕС предупредили Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов - РИА Новости, 09.03.2023
В ЕС предупредили Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов
Грузия рискует лишиться значительной части поддержки ЕС из-за подавления протеста граждан и "недемократичекских тенденций", заявил депутат Европарламента... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T00:19
2023-03-09T11:06
грузия
евросоюз
европарламент
украина
молдавия
в мире
протесты в грузии против закона об иноагентах
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Грузия рискует лишиться значительной части поддержки ЕС из-за подавления протеста граждан и "недемократичекских тенденций", заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. "Грузия рискует лишиться значительной поддержки. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что мы также хотим, чтобы по соседству с нами были безопасные, стабильные и процветающие государства. Но... если будет заметно влияние недемократических тенденций в Грузии, ЕС будет вынужден уменьшить свою поддержку", - заявил Мурешан в интервью румынскому телеканалу Digi 24. По его словам, Грузия и в прошлом году отставала от Молдавии и Украины, а сейчас проблемы Тбилиси стали еще заметнее. Мурешан подчеркнул, что ЕС видит "запугивание гражданского общества" в Грузии из-за закона "О прозрачности иностранного влияния". "Это запугивание необходимых для демократии субъектов, это совсем не соответствует европейским стандартам и то, что делают грузинские власти, ставит под угрозу европейский курс страны… Очевидно, что ЕС ожидает, что люди смогут свободно выражать свое мнение, и любая попытка запугать тех, кто выходит на улицы, не будет принята ЕС", - добавил евродепутат. Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856646800.html
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грузия, евросоюз, европарламент, украина, молдавия, в мире, протесты в грузии против закона об иноагентах
Грузия, Евросоюз, Европарламент, Украина, Молдавия, В мире, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В ЕС предупредили Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов

Депутат Европарламента Мурешан: Грузия лишится поддержки ЕС из-за подавления протеста

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Грузия рискует лишиться значительной части поддержки ЕС из-за подавления протеста граждан и "недемократичекских тенденций", заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
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"Грузия рискует лишиться значительной поддержки. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что мы также хотим, чтобы по соседству с нами были безопасные, стабильные и процветающие государства. Но... если будет заметно влияние недемократических тенденций в Грузии, ЕС будет вынужден уменьшить свою поддержку", - заявил Мурешан в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
По его словам, Грузия и в прошлом году отставала от Молдавии и Украины, а сейчас проблемы Тбилиси стали еще заметнее. Мурешан подчеркнул, что ЕС видит "запугивание гражданского общества" в Грузии из-за закона "О прозрачности иностранного влияния". "Это запугивание необходимых для демократии субъектов, это совсем не соответствует европейским стандартам и то, что делают грузинские власти, ставит под угрозу европейский курс страны… Очевидно, что ЕС ожидает, что люди смогут свободно выражать свое мнение, и любая попытка запугать тех, кто выходит на улицы, не будет принята ЕС", - добавил евродепутат.
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
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