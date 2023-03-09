https://ria.ru/20230309/gaz-1856733157.html
Балицкий рассказал о хорошем качестве российского газа
Балицкий рассказал о хорошем качестве российского газа - РИА Новости, 09.03.2023
Балицкий рассказал о хорошем качестве российского газа
Поставляемый в Запорожскую область российский газ имеет гораздо лучшие характеристики, что позволяет сократить расходы на отопление, заявил врио губернатора... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:00
2023-03-09T13:00
2023-03-09T13:00
запорожская область
донбасс
евгений балицкий
жкх
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Поставляемый в Запорожскую область российский газ имеет гораздо лучшие характеристики, что позволяет сократить расходы на отопление, заявил врио губернатора Евгений Балицкий. "Была проблема с газом в начале зимы. Мы ее решили успешно, провели трубу с Донбасса, люди это очень оценили, стоимость коммунальных тарифов они оценили, потому что это совсем другое дело. И качество газа главное… То есть газ горит, а не брызгает водой из комфорок", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Жители региона, добавил он, рассказывают, что прошедшей зимой для отопления использовали существенно меньшее количество газа, уменьшая подогрев в котлах. Это прежде всего связано с качеством газа, пояснил Балицкий.
https://ria.ru/20230309/gaz-1856683262.html
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запорожская область, донбасс, евгений балицкий, жкх, россия
Запорожская область, Донбасс, Евгений Балицкий, ЖКХ, Россия
Балицкий рассказал о хорошем качестве российского газа
Врио губернатора Балицкий: жители Запорожской области оценили качество российского газа