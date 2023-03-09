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Французские профсоюзы написали письмо Макрону с просьбой о встрече - РИА Новости, 09.03.2023
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15:11 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/frantsiya-1856782526.html
Французские профсоюзы написали письмо Макрону с просьбой о встрече
Французские профсоюзы написали письмо Макрону с просьбой о встрече - РИА Новости, 09.03.2023
Французские профсоюзы написали письмо Макрону с просьбой о встрече
Французские профсоюзы обратились с письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой принять их из-за ситуации с пенсионной реформой, которая привела к... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:11
2023-03-09T15:11
в мире
эммануэль макрон
элизабет борн
франция
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ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Французские профсоюзы обратились с письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой принять их из-за ситуации с пенсионной реформой, которая привела к массовым забастовкам по всей стране, передает в четверг телеканал BFMTV. В письме, адресованном Елисейскому дворцу, профсоюзы просят Макрона о встрече. По их мнению, молчание главы государства и правительства перед лицом общенациональной забастовки против пенсионной реформы "представляет серьезную демократическую проблему" и "может привести к ситуации, которая станет взрывоопасной". "Ввиду безотлагательности ситуации и тяжести ее последствий, профсоюзные организации выражают просьбу о встрече с Вами", - говорится в письме Макрону, которое оказалось в распоряжении телеканала. Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что Макрон не готов к встрече с профсоюзами на фоне забастовок. Во вторник во Франции начались массовые забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект. Также по всей Франции 7 марта прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД, в них приняли участие 1,2 миллиона человек. На многих акциях начались стычки демонстрантов с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. На акциях протеста в Ренне, Нанте и Лионе полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций. Как сообщал французский МВД, в акциях протеста по всей стране приняли участие 1,2 миллиона человек. Кроме того, уже третий день с начала общенациональной забастовки против пенсионной реформы мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. По данным местных СМИ, речь идёт о скоплении на улицах двух тысяч тонн отходов. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856185232.html
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в мире, эммануэль макрон, элизабет борн, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Франция
Французские профсоюзы написали письмо Макрону с просьбой о встрече

Французские профсоюзы обратились к Макрону с просьбой о встрече из-за пенсионной реформы

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Французские профсоюзы обратились с письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой принять их из-за ситуации с пенсионной реформой, которая привела к массовым забастовкам по всей стране, передает в четверг телеканал BFMTV.
В письме, адресованном Елисейскому дворцу, профсоюзы просят Макрона о встрече. По их мнению, молчание главы государства и правительства перед лицом общенациональной забастовки против пенсионной реформы "представляет серьезную демократическую проблему" и "может привести к ситуации, которая станет взрывоопасной".
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"Ввиду безотлагательности ситуации и тяжести ее последствий, профсоюзные организации выражают просьбу о встрече с Вами", - говорится в письме Макрону, которое оказалось в распоряжении телеканала.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что Макрон не готов к встрече с профсоюзами на фоне забастовок.
Во вторник во Франции начались массовые забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект.
Также по всей Франции 7 марта прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД, в них приняли участие 1,2 миллиона человек. На многих акциях начались стычки демонстрантов с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. На акциях протеста в Ренне, Нанте и Лионе полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций. Как сообщал французский МВД, в акциях протеста по всей стране приняли участие 1,2 миллиона человек.
Кроме того, уже третий день с начала общенациональной забастовки против пенсионной реформы мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. По данным местных СМИ, речь идёт о скоплении на улицах двух тысяч тонн отходов.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Мусорные баки на улицах Парижа - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
На улицах Парижа из-за забастовки растут горы мусора
8 марта, 15:49
 
В миреЭммануэль МакронЭлизабет БорнФранция
 
 
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