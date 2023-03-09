Пентагон запросил увеличение финансирования сил в Тихоокеанском регионе
Politico: Пентагон попросил конгресс увеличить финансирование сил в Тихоокеанском регионе
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пентагон просит конгресс США значительно увеличить финансирование сил в Тихоокеанском регионе: оборонное ведомство намерено запросить 15,3 миллиарда долларов на 2024 год, что более чем в два раза больше, чем просили в прошлом году, и еще 71,8 миллиарда на следующие четыре года, пишет газета Politico.
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"Пентагон просит конгресс значительно увеличить финансирование военного присутствия США в Тихоокеанском регионе, что свидетельствует о растущем ощущении администрации (президента США Джо) Байдена неотложности противодействия агрессивному поведению Китая в регионе", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на доклад с независимой оценкой нужд Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
Средства планируется направить на приобретение систем ПРО, радиолокационных комплексов, космических датчиков, а также на расширение программ подготовки и учений, пишет газета.
Согласно докладу, большая часть из запрошенных средств - 10,8 миллиарда долларов - намерены направить на радиолокационную и оборонительную систему в районе Гуама, еще 1,1 миллиарда - на новые технологии, такие как искусственный интеллект, 2,3 миллиарда - на военное строительство и инженерные услуги, 696 миллионов - на проекты по обмену информацией с союзниками, еще 373 миллиона - на потребности в рабочей силе, как в штабы, так и в оперативные группы.