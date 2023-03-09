https://ria.ru/20230309/finansirovanie-1856865537.html

Пентагон запросил увеличение финансирования сил в Тихоокеанском регионе

Пентагон запросил увеличение финансирования сил в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 09.03.2023

Пентагон запросил увеличение финансирования сил в Тихоокеанском регионе

Пентагон просит конгресс США значительно увеличить финансирование сил в Тихоокеанском регионе: оборонное ведомство намерено запросить 15,3 миллиарда долларов на РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:48

2023-03-09T19:48

2023-03-09T19:49

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пентагон просит конгресс США значительно увеличить финансирование сил в Тихоокеанском регионе: оборонное ведомство намерено запросить 15,3 миллиарда долларов на 2024 год, что более чем в два раза больше, чем просили в прошлом году, и еще 71,8 миллиарда на следующие четыре года, пишет газета Politico. Средства планируется направить на приобретение систем ПРО, радиолокационных комплексов, космических датчиков, а также на расширение программ подготовки и учений, пишет газета. Согласно докладу, большая часть из запрошенных средств - 10,8 миллиарда долларов - намерены направить на радиолокационную и оборонительную систему в районе Гуама, еще 1,1 миллиарда - на новые технологии, такие как искусственный интеллект, 2,3 миллиарда - на военное строительство и инженерные услуги, 696 миллионов - на проекты по обмену информацией с союзниками, еще 373 миллиона - на потребности в рабочей силе, как в штабы, так и в оперативные группы.

https://ria.ru/20230307/ssha-1856269448.html

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сша, пентагон, китай, в мире, конгресс сша