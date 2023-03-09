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Пентагон запросил увеличение финансирования сил в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 09.03.2023
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19:48 09.03.2023 (обновлено: 19:49 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/finansirovanie-1856865537.html
Пентагон запросил увеличение финансирования сил в Тихоокеанском регионе
Пентагон запросил увеличение финансирования сил в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 09.03.2023
Пентагон запросил увеличение финансирования сил в Тихоокеанском регионе
Пентагон просит конгресс США значительно увеличить финансирование сил в Тихоокеанском регионе: оборонное ведомство намерено запросить 15,3 миллиарда долларов на РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:48
2023-03-09T19:49
сша
пентагон
китай
в мире
конгресс сша
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пентагон просит конгресс США значительно увеличить финансирование сил в Тихоокеанском регионе: оборонное ведомство намерено запросить 15,3 миллиарда долларов на 2024 год, что более чем в два раза больше, чем просили в прошлом году, и еще 71,8 миллиарда на следующие четыре года, пишет газета Politico. Средства планируется направить на приобретение систем ПРО, радиолокационных комплексов, космических датчиков, а также на расширение программ подготовки и учений, пишет газета. Согласно докладу, большая часть из запрошенных средств - 10,8 миллиарда долларов - намерены направить на радиолокационную и оборонительную систему в районе Гуама, еще 1,1 миллиарда - на новые технологии, такие как искусственный интеллект, 2,3 миллиарда - на военное строительство и инженерные услуги, 696 миллионов - на проекты по обмену информацией с союзниками, еще 373 миллиона - на потребности в рабочей силе, как в штабы, так и в оперативные группы.
https://ria.ru/20230307/ssha-1856269448.html
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сша, пентагон, китай, в мире, конгресс сша
США, Пентагон, Китай, В мире, Конгресс США
Пентагон запросил увеличение финансирования сил в Тихоокеанском регионе

Politico: Пентагон попросил конгресс увеличить финансирование сил в Тихоокеанском регионе

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пентагон просит конгресс США значительно увеличить финансирование сил в Тихоокеанском регионе: оборонное ведомство намерено запросить 15,3 миллиарда долларов на 2024 год, что более чем в два раза больше, чем просили в прошлом году, и еще 71,8 миллиарда на следующие четыре года, пишет газета Politico.
«
"Пентагон просит конгресс значительно увеличить финансирование военного присутствия США в Тихоокеанском регионе, что свидетельствует о растущем ощущении администрации (президента США Джо) Байдена неотложности противодействия агрессивному поведению Китая в регионе", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на доклад с независимой оценкой нужд Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
Средства планируется направить на приобретение систем ПРО, радиолокационных комплексов, космических датчиков, а также на расширение программ подготовки и учений, пишет газета.
Согласно докладу, большая часть из запрошенных средств - 10,8 миллиарда долларов - намерены направить на радиолокационную и оборонительную систему в районе Гуама, еще 1,1 миллиарда - на новые технологии, такие как искусственный интеллект, 2,3 миллиарда - на военное строительство и инженерные услуги, 696 миллионов - на проекты по обмену информацией с союзниками, еще 373 миллиона - на потребности в рабочей силе, как в штабы, так и в оперативные группы.
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