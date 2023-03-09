https://ria.ru/20230309/festival-1856812059.html

Липецкий фестиваль "Русборг" вошел ТОП-50 лучших событий года

Липецкий фестиваль "Русборг" вошел ТОП-50 лучших событий года - РИА Новости, 09.03.2023

Липецкий фестиваль "Русборг" вошел ТОП-50 лучших событий года

Международный фестиваль реконструкции "Русборг", который ежегодно проходит в Елецком районе Липецкой области, вошел "ТОП-50 лучших событий года" национального... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:44

2023-03-09T16:44

2023-03-09T16:44

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Международный фестиваль реконструкции "Русборг", который ежегодно проходит в Елецком районе Липецкой области, вошел "ТОП-50 лучших событий года" национального календаря EventsInRussia.com на 2023 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что фестиваль реконструкторов стал одним из тысячи событий, заявленных на конкурс из 70 регионов страны. Отбор лучших мероприятий проходил с 13 по 20 февраля в режиме открытого онлайн голосования, главными критериями которого стали: оригинальность идеи, вклад в развитие туризма, регулярность проведения, сезонность, массовость, наличие развитой инфраструктуры, а так же транспортная доступность и возможности для размещения и питания гостей.Артамонов напомнил, что фестиваль "Русборг" несколько лет назад сменил статус регионального на международный. Каждый год он собирает более десяти тысяч гостей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья: из Польши, Швеции, Германии, Чехии, Дании. По мнению иностранных участников, лучшей реконструкции ранних и средних веков они не встречали не только в России, но и в Европе."Это замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Он позволяет участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую", — отмечает губернатор Липецкой области.Он добавил, что в этом году фестиваль планируется провести с 5 по 9 мая.

https://ria.ru/20220511/festival-1787847979.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, елецкий район