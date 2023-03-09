Рейтинг@Mail.ru
Липецкий фестиваль "Русборг" вошел ТОП-50 лучших событий года - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:44 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/festival-1856812059.html
Липецкий фестиваль "Русборг" вошел ТОП-50 лучших событий года
Липецкий фестиваль "Русборг" вошел ТОП-50 лучших событий года - РИА Новости, 09.03.2023
Липецкий фестиваль "Русборг" вошел ТОП-50 лучших событий года
Международный фестиваль реконструкции "Русборг", который ежегодно проходит в Елецком районе Липецкой области, вошел "ТОП-50 лучших событий года" национального... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:44
2023-03-09T16:44
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856809931_90:701:2485:2048_1920x0_80_0_0_6526b4816c052fec0877e0a9e96edb45.jpg
ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Международный фестиваль реконструкции "Русборг", который ежегодно проходит в Елецком районе Липецкой области, вошел "ТОП-50 лучших событий года" национального календаря EventsInRussia.com на 2023 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что фестиваль реконструкторов стал одним из тысячи событий, заявленных на конкурс из 70 регионов страны. Отбор лучших мероприятий проходил с 13 по 20 февраля в режиме открытого онлайн голосования, главными критериями которого стали: оригинальность идеи, вклад в развитие туризма, регулярность проведения, сезонность, массовость, наличие развитой инфраструктуры, а так же транспортная доступность и возможности для размещения и питания гостей.Артамонов напомнил, что фестиваль "Русборг" несколько лет назад сменил статус регионального на международный. Каждый год он собирает более десяти тысяч гостей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья: из Польши, Швеции, Германии, Чехии, Дании. По мнению иностранных участников, лучшей реконструкции ранних и средних веков они не встречали не только в России, но и в Европе."Это замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Он позволяет участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую", — отмечает губернатор Липецкой области.Он добавил, что в этом году фестиваль планируется провести с 5 по 9 мая.
https://ria.ru/20220511/festival-1787847979.html
липецкая область
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856809931_254:609:2172:2048_1920x0_80_0_0_c8959662f67320102ac7aa418235923b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, елецкий район
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район

Липецкий фестиваль "Русборг" вошел ТОП-50 лучших событий года

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкРеконструкторы гуляют по территории лагеря на фестивале ранне-средневековой культуры "Русборг" в Липецкой области
Реконструкторы гуляют по территории лагеря на фестивале ранне-средневековой культуры Русборг в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Международный фестиваль реконструкции "Русборг", который ежегодно проходит в Елецком районе Липецкой области, вошел "ТОП-50 лучших событий года" национального календаря EventsInRussia.com на 2023 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что фестиваль реконструкторов стал одним из тысячи событий, заявленных на конкурс из 70 регионов страны. Отбор лучших мероприятий проходил с 13 по 20 февраля в режиме открытого онлайн голосования, главными критериями которого стали: оригинальность идеи, вклад в развитие туризма, регулярность проведения, сезонность, массовость, наличие развитой инфраструктуры, а так же транспортная доступность и возможности для размещения и питания гостей.
Артамонов напомнил, что фестиваль "Русборг" несколько лет назад сменил статус регионального на международный. Каждый год он собирает более десяти тысяч гостей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья: из Польши, Швеции, Германии, Чехии, Дании. По мнению иностранных участников, лучшей реконструкции ранних и средних веков они не встречали не только в России, но и в Европе.
"Это замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Он позволяет участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую", — отмечает губернатор Липецкой области.
Он добавил, что в этом году фестиваль планируется провести с 5 по 9 мая.
Реконструктор принимает участие в фестивале ранне-средневековой культуры Русборг в Липецкой области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
В Липецкой области прошел юбилейный фестиваль "Русборг"
11 мая 2022, 10:57
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЕлецкий район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала