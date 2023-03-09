https://ria.ru/20230309/evropa-1856742363.html

На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы

На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы - РИА Новости, 09.03.2023

На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы

Европа останется в состоянии энергетического кризиса как минимум до 2024 года — в первую очередь из-за вероятного отказа от любых энергоносителей из России,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:23

2023-03-09T13:23

2023-03-09T14:39

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россия

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европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Европа останется в состоянии энергетического кризиса как минимум до 2024 года — в первую очередь из-за вероятного отказа от любых энергоносителей из России, заявил автор Project Syndicate Эдоардо Кампанелла.По словам обозревателя, до нынешнего времени кризисная ситуация не была такой жестокой, как предполагалось, из-за сравнительно теплой зимы, позволившей странам Европы сократить потребление энергетики. Однако существует очевидный риск ухудшения ситуации, который ударит по промышленности региона — химической, металлургической и стекольной."Предполагая, что следующей зимой погодные условия вернутся к относительной норме, европейским правительствам необходимо будет стремиться сократить потребление на десять процентов по сравнению с уровнем 2021 года, чтобы общий объем не превышал 450 миллиардов кубометров. Хотя в прошлом году ЕС установил добровольную цель в 15 процентов, этого нельзя было бы достичь без аномально теплой погоды. Цель в десять процентов гораздо более реалистична", — пояснил Кампанелла.При этом роль российских поставок остается для европейской экономики крайне важной, подчеркнул автор.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80 процентов поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа смогла заменить выбывшие объемы российского голубого топлива, в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230309/gaz-1856666544.html

https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html

россия

сша

европа

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, россия, сша, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия