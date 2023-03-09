На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы
Project Syndicate: европейский энергетический кризис затянется минимум до 2024 года
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Европа останется в состоянии энергетического кризиса как минимум до 2024 года — в первую очередь из-за вероятного отказа от любых энергоносителей из России, заявил автор Project Syndicate Эдоардо Кампанелла.
По словам обозревателя, до нынешнего времени кризисная ситуация не была такой жестокой, как предполагалось, из-за сравнительно теплой зимы, позволившей странам Европы сократить потребление энергетики. Однако существует очевидный риск ухудшения ситуации, который ударит по промышленности региона — химической, металлургической и стекольной.
"Предполагая, что следующей зимой погодные условия вернутся к относительной норме, европейским правительствам необходимо будет стремиться сократить потребление на десять процентов по сравнению с уровнем 2021 года, чтобы общий объем не превышал 450 миллиардов кубометров. Хотя в прошлом году ЕС установил добровольную цель в 15 процентов, этого нельзя было бы достичь без аномально теплой погоды. Цель в десять процентов гораздо более реалистична", — пояснил Кампанелла.
При этом роль российских поставок остается для европейской экономики крайне важной, подчеркнул автор.
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"Хотя роль России как поставщика газа в Европу существенно сократилась, ее поставки будут оставаться важными для балансирования спроса и предложения на европейском рынке до тех пор, пока не будут построены новые мощности по регазификации или пока не будут введены в действие альтернативные источники энергии", — заключил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80 процентов поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа смогла заменить выбывшие объемы российского голубого топлива, в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.