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На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы - РИА Новости, 09.03.2023
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13:23 09.03.2023 (обновлено: 14:39 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/evropa-1856742363.html
На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы
На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы - РИА Новости, 09.03.2023
На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы
Европа останется в состоянии энергетического кризиса как минимум до 2024 года — в первую очередь из-за вероятного отказа от любых энергоносителей из России,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:23
2023-03-09T14:39
в мире
экономика
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Европа останется в состоянии энергетического кризиса как минимум до 2024 года — в первую очередь из-за вероятного отказа от любых энергоносителей из России, заявил автор Project Syndicate Эдоардо Кампанелла.По словам обозревателя, до нынешнего времени кризисная ситуация не была такой жестокой, как предполагалось, из-за сравнительно теплой зимы, позволившей странам Европы сократить потребление энергетики. Однако существует очевидный риск ухудшения ситуации, который ударит по промышленности региона — химической, металлургической и стекольной."Предполагая, что следующей зимой погодные условия вернутся к относительной норме, европейским правительствам необходимо будет стремиться сократить потребление на десять процентов по сравнению с уровнем 2021 года, чтобы общий объем не превышал 450 миллиардов кубометров. Хотя в прошлом году ЕС установил добровольную цель в 15 процентов, этого нельзя было бы достичь без аномально теплой погоды. Цель в десять процентов гораздо более реалистична", — пояснил Кампанелла.При этом роль российских поставок остается для европейской экономики крайне важной, подчеркнул автор.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80 процентов поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа смогла заменить выбывшие объемы российского голубого топлива, в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.
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в мире, экономика, цены на нефть, россия, сша, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
На Западе дали мрачный прогноз о будущем Европы

Project Syndicate: европейский энергетический кризис затянется минимум до 2024 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Европа останется в состоянии энергетического кризиса как минимум до 2024 года — в первую очередь из-за вероятного отказа от любых энергоносителей из России, заявил автор Project Syndicate Эдоардо Кампанелла.
По словам обозревателя, до нынешнего времени кризисная ситуация не была такой жестокой, как предполагалось, из-за сравнительно теплой зимы, позволившей странам Европы сократить потребление энергетики. Однако существует очевидный риск ухудшения ситуации, который ударит по промышленности региона — химической, металлургической и стекольной.
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"Предполагая, что следующей зимой погодные условия вернутся к относительной норме, европейским правительствам необходимо будет стремиться сократить потребление на десять процентов по сравнению с уровнем 2021 года, чтобы общий объем не превышал 450 миллиардов кубометров. Хотя в прошлом году ЕС установил добровольную цель в 15 процентов, этого нельзя было бы достичь без аномально теплой погоды. Цель в десять процентов гораздо более реалистична", — пояснил Кампанелла.
При этом роль российских поставок остается для европейской экономики крайне важной, подчеркнул автор.
«

"Хотя роль России как поставщика газа в Европу существенно сократилась, ее поставки будут оставаться важными для балансирования спроса и предложения на европейском рынке до тех пор, пока не будут построены новые мощности по регазификации или пока не будут введены в действие альтернативные источники энергии", — заключил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80 процентов поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа смогла заменить выбывшие объемы российского голубого топлива, в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.
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