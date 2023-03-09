Мужчину, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, исключили из ЕР
Мужчину, удерживавшего сына в заложниках в Нижневартовске, исключили из "Единой России"
© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаСотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, удерживавший в заложниках своего трехлетнего сына в Нижневартовске, с сегодняшнего дня исключен из "Единой России", сообщает пресс-службе регионального исполкома партии.
По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но после переговоров сдался полицейским и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя.
"Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, 9 марта 2023 года исключен из "Единой России" в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнем, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в "Единой России" и "Молодой гвардии" и с сегодняшнего дня не является членом партии", - говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, ранее Широков работал в подведомственном администрации Нижневартовска муниципальном учреждении, откуда недавно был уволен.