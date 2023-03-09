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Мужчину, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, исключили из ЕР - РИА Новости, 09.03.2023
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12:57 09.03.2023 (обновлено: 12:58 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/er-1856731454.html
Мужчину, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, исключили из ЕР
Мужчину, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, исключили из ЕР - РИА Новости, 09.03.2023
Мужчину, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, исключили из ЕР
Мужчина, удерживавший в заложниках своего трехлетнего сына в Нижневартовске, с сегодняшнего дня исключен из "Единой России", сообщает пресс-службе регионального РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:57
2023-03-09T12:58
происшествия
нижневартовск
единая россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, удерживавший в заложниках своего трехлетнего сына в Нижневартовске, с сегодняшнего дня исключен из "Единой России", сообщает пресс-службе регионального исполкома партии. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но после переговоров сдался полицейским и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя. "Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, 9 марта 2023 года исключен из "Единой России" в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнем, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в "Единой России" и "Молодой гвардии" и с сегодняшнего дня не является членом партии", - говорится в сообщении. По данным горадминистрации, ранее Широков работал в подведомственном администрации Нижневартовска муниципальном учреждении, откуда недавно был уволен.
https://ria.ru/20230216/babachenko-1852407101.html
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происшествия, нижневартовск, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Нижневартовск, Единая Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Мужчину, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, исключили из ЕР

Мужчину, удерживавшего сына в заложниках в Нижневартовске, исключили из "Единой России"

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаСотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, удерживавший в заложниках своего трехлетнего сына в Нижневартовске, с сегодняшнего дня исключен из "Единой России", сообщает пресс-службе регионального исполкома партии.
По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но после переговоров сдался полицейским и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя.
"Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, 9 марта 2023 года исключен из "Единой России" в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнем, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в "Единой России" и "Молодой гвардии" и с сегодняшнего дня не является членом партии", - говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, ранее Широков работал в подведомственном администрации Нижневартовска муниципальном учреждении, откуда недавно был уволен.
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ПроисшествияНижневартовскЕдиная РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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