https://ria.ru/20230309/er-1856731454.html

Мужчину, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, исключили из ЕР

Мужчину, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, исключили из ЕР - РИА Новости, 09.03.2023

Мужчину, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, исключили из ЕР

Мужчина, удерживавший в заложниках своего трехлетнего сына в Нижневартовске, с сегодняшнего дня исключен из "Единой России", сообщает пресс-службе регионального РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:57

2023-03-09T12:57

2023-03-09T12:58

происшествия

нижневартовск

единая россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Мужчина, удерживавший в заложниках своего трехлетнего сына в Нижневартовске, с сегодняшнего дня исключен из "Единой России", сообщает пресс-службе регионального исполкома партии. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но после переговоров сдался полицейским и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя. "Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, 9 марта 2023 года исключен из "Единой России" в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнем, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в "Единой России" и "Молодой гвардии" и с сегодняшнего дня не является членом партии", - говорится в сообщении. По данным горадминистрации, ранее Широков работал в подведомственном администрации Нижневартовска муниципальном учреждении, откуда недавно был уволен.

https://ria.ru/20230216/babachenko-1852407101.html

нижневартовск

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижневартовск, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия