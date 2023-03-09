https://ria.ru/20230309/energopodstantsii-1856780063.html
Около 2300 энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году
Около 2300 энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году - РИА Новости, 09.03.2023
Около 2300 энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году
Около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:09
2023-03-09T15:09
2023-03-09T15:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году обновим около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. При планировании работ учитываем периоды с пиковыми нагрузками, праздничные дни, поэтому большую часть мероприятий проводим с апреля по декабрь", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра добавил, что специалисты комплекса городского хозяйства на постоянной основе реализуют мероприятия по повышению надежности энергоснабжения предприятий, значимых социальных и жилых объектов. Бесперебойная работа энергетического хозяйства находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте. Отмечается, что в рамках работ ремонтируют силовые трансформаторы, проверяют и ремонтируют коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы. Также специалисты приводят в порядок изоляции и контактные соединения и при необходимости красят металлоконструкции.
https://realty.ria.ru/20230303/oek-1855558748.html
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году обновим около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. При планировании работ учитываем периоды с пиковыми нагрузками, праздничные дни, поэтому большую часть мероприятий проводим с апреля по декабрь", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса
городского хозяйства.
Заммэра добавил, что специалисты комплекса городского хозяйства на постоянной основе реализуют мероприятия по повышению надежности энергоснабжения предприятий, значимых социальных и жилых объектов. Бесперебойная работа энергетического хозяйства находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
Отмечается, что в рамках работ ремонтируют силовые трансформаторы, проверяют и ремонтируют коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы. Также специалисты приводят в порядок изоляции и контактные соединения и при необходимости красят металлоконструкции.
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