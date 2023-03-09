https://ria.ru/20230309/energopodstantsii-1856780063.html

Около 2300 энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году

Около 2300 энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году - РИА Новости, 09.03.2023

Около 2300 энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году

Около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:09

2023-03-09T15:09

2023-03-09T15:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году обновим около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. При планировании работ учитываем периоды с пиковыми нагрузками, праздничные дни, поэтому большую часть мероприятий проводим с апреля по декабрь", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра добавил, что специалисты комплекса городского хозяйства на постоянной основе реализуют мероприятия по повышению надежности энергоснабжения предприятий, значимых социальных и жилых объектов. Бесперебойная работа энергетического хозяйства находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте. Отмечается, что в рамках работ ремонтируют силовые трансформаторы, проверяют и ремонтируют коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы. Также специалисты приводят в порядок изоляции и контактные соединения и при необходимости красят металлоконструкции.

https://realty.ria.ru/20230303/oek-1855558748.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество