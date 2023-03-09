Рейтинг@Mail.ru
Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/energoobekt-1856717677.html
Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта
Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта - РИА Новости, 09.03.2023
Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта
Энергетический объект поврежден в результате обстрела в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации Светлана... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:18
2023-03-09T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768070588_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_0feb3cff3766da13ea00c9f24120e632.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в результате обстрела в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации Светлана Онищук. Ранее в четверг украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины. "Этой ночью пережили самую массированную ракетную атаку нашей страны... К сожалению, имеем попадания в нашей области по энергетическому объекту", - сказала Онищук в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
украина
ивано-франковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768070588_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_e350b6bf5fde242b81224c223902fd0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы РФ
Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта

Власти Ивано-Франковской области Украины подтвердили повреждение энергообъекта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске
Женщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в результате обстрела в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации Светлана Онищук.
Ранее в четверг украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины.
"Этой ночью пережили самую массированную ракетную атаку нашей страны... К сожалению, имеем попадания в нашей области по энергетическому объекту", - сказала Онищук в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Украина уже проиграла. У нее есть только один выход
5 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИвано-Франковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала