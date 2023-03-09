https://ria.ru/20230309/energoobekt-1856717677.html

Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта

Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта - РИА Новости, 09.03.2023

Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта

Энергетический объект поврежден в результате обстрела в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации Светлана... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:18

2023-03-09T12:18

2023-03-09T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ивано-франковская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768070588_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_0feb3cff3766da13ea00c9f24120e632.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в результате обстрела в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации Светлана Онищук. Ранее в четверг украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины. "Этой ночью пережили самую массированную ракетную атаку нашей страны... К сожалению, имеем попадания в нашей области по энергетическому объекту", - сказала Онищук в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

ивано-франковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы рф