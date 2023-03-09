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Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта
Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта - РИА Новости, 09.03.2023
Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта
Энергетический объект поврежден в результате обстрела в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации Светлана... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:18
2023-03-09T12:18
2023-03-09T12:18
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в результате обстрела в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в четверг глава областной военной администрации Светлана Онищук. Ранее в четверг украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины. "Этой ночью пережили самую массированную ракетную атаку нашей страны... К сожалению, имеем попадания в нашей области по энергетическому объекту", - сказала Онищук в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы РФ
Власти Ивано-Франковской области подтвердили повреждение энергообъекта
Власти Ивано-Франковской области Украины подтвердили повреждение энергообъекта