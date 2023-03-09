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В семи областях Украины попали под удар энергетические объекты - РИА Новости, 09.03.2023
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08:40 09.03.2023 (обновлено: 09:52 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/energetika-1856667622.html
В семи областях Украины попали под удар энергетические объекты
В семи областях Украины попали под удар энергетические объекты - РИА Новости, 09.03.2023
В семи областях Украины попали под удар энергетические объекты
Объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:40
2023-03-09T09:52
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко."Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook*.При этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что два объекта энергетической инфраструктуры попали под удары в Днепропетровской области Украины. "Атакованы два объекта в Криворожском районе. Последствия уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в четверг в ряде из указанных областей прозвучали взрывы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В семи областях Украины попали под удар энергетические объекты

В семи областях Украины попали под удар объекты энергетической инфраструктуры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook*.
При этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что два объекта энергетической инфраструктуры попали под удары в Днепропетровской области Украины. "Атакованы два объекта в Криворожском районе. Последствия уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг в ряде из указанных областей прозвучали взрывы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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