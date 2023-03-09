https://ria.ru/20230309/elektrosnabzhenie-1856658499.html
В Одесской и Харьковской областях заявили о проблемах с энергоснабжением
В Одесской и Харьковской областях заявили о проблемах с энергоснабжением - РИА Новости, 09.03.2023
В Одесской и Харьковской областях заявили о проблемах с энергоснабжением
Власти Одесской и Харьковской областей на Украине сообщают о проблемах с электроснабжением в результате повреждений объектов инфраструктуры. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T05:44
2023-03-09T05:44
2023-03-09T05:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Одесской и Харьковской областей на Украине сообщают о проблемах с электроснабжением в результате повреждений объектов инфраструктуры.Соответствующие заявление размещены в Telegram-каналах областных администраций.Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины за исключением нескольких областей.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230309/trevoga-1856655786.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В Одесской и Харьковской областях заявили о проблемах с энергоснабжением
Власти Одесской и Харьковской областей сообщили о проблемах с энергоснабжением
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Одесской и Харьковской областей на Украине сообщают о проблемах с электроснабжением в результате повреждений объектов инфраструктуры.
Соответствующие заявление размещены в Telegram-каналах областных администраций.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины за исключением нескольких областей.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу