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Путин и президент Египта отметили развитие дружественных связей в экономике
Путин и президент Египта отметили развитие дружественных связей в экономике - РИА Новости, 09.03.2023
Путин и президент Египта отметили развитие дружественных связей в экономике
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора отметили поступательное развитие дружественных и... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T21:58
2023-03-09T21:58
2023-03-09T21:58
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египет
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
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экономика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора отметили поступательное развитие дружественных и обоюдовыгодных связей двух стран в экономике и гуманитарной области, сообщает пресс-служба Кремля. "Обе стороны отметили поступательное развитие традиционно дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях в соответствии с положениями Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом", - говорится в сообщении.
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россия, египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, в мире, экономика
Россия, Египет, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире, Экономика
Путин и президент Египта отметили развитие дружественных связей в экономике
Путин и президент Египта ас-Сиси отметили развитие дружественных связей в экономике