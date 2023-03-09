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Путин и президент Египта отметили развитие дружественных связей в экономике

Путин и президент Египта отметили развитие дружественных связей в экономике - РИА Новости, 09.03.2023

Путин и президент Египта отметили развитие дружественных связей в экономике

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора отметили поступательное развитие дружественных и... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T21:58

2023-03-09T21:58

2023-03-09T21:58

россия

египет

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

в мире

экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора отметили поступательное развитие дружественных и обоюдовыгодных связей двух стран в экономике и гуманитарной области, сообщает пресс-служба Кремля. "Обе стороны отметили поступательное развитие традиционно дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях в соответствии с положениями Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом", - говорится в сообщении.

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россия, египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, в мире, экономика