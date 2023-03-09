https://ria.ru/20230309/egipet-1856877111.html
Путин обсудил с президентом Египта поставки российской сельхозпродукции
Путин обсудил с президентом Египта поставки российской сельхозпродукции - РИА Новости, 09.03.2023
Путин обсудил с президентом Египта поставки российской сельхозпродукции
По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщает... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T21:28
2023-03-09T21:28
2023-03-09T21:35
египет
в мире
владимир путин
россия
ближний восток
экономика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщает пресс-служба Кремля.Добавляется, что обсуждались вопросы урегулирования кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также поставки сельхозпродукции РФ и реализация проектов в сферах энергетики и промышленности.
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египет, в мире, владимир путин, россия, ближний восток, экономика
Египет, В мире, Владимир Путин, Россия, Ближний Восток, Экономика
Путин обсудил с президентом Египта поставки российской сельхозпродукции
Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси вопросы поставок российской сельхозпродукции