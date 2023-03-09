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Пермяк на угнанном авто врезался в крыльцо галереи, пытаясь скрыться от ДПС - РИА Новости, 09.03.2023
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14:58 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/dtp-1856777997.html
Пермяк на угнанном авто врезался в крыльцо галереи, пытаясь скрыться от ДПС
Пермяк на угнанном авто врезался в крыльцо галереи, пытаясь скрыться от ДПС - РИА Новости, 09.03.2023
Пермяк на угнанном авто врезался в крыльцо галереи, пытаясь скрыться от ДПС
Мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от ДПС и на скорости влетел в крыльцо художественной галереи в центре Перми, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:58
2023-03-09T14:58
происшествия
авто
пермь
свердловский район
группа газ
россия
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ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от ДПС и на скорости влетел в крыльцо художественной галереи в центре Перми, сообщает краевая полиция. По данным ведомства, экипаж ДПС искал угнанный у жителя Свердловского района Перми автомобиль ГАЗ-3110. В какой-то момент полицейские заметили машину, но ее водитель попытался скрыться. Не справившись с управлением, он на скорости наехал на лестницу, ведущую в здание художественной галереи в центре города. Автомобиль заехал на верхнюю ступень, приблизившись к входным дверям учреждения. "За рулем находился ранее судимый 19-летний житель Пермского округа. На него составлены административные протоколы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление, и за отказ водителя от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения", - говорится в сообщении. Мужчину доставили в отдел полиции, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Пермская художественная галерея располагается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора на Соборной площади в центре Перми. Перед зданием находится пешеходная зона, установлены лавочки и новогодние конструкции. Проезжая часть находится примерно в 100 метрах от входа в галерею, к зданию ведет лишь технический проезд.
https://ria.ru/20230307/dtp-1856340486.html
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пермь
свердловский район
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происшествия, авто, пермь, свердловский район, группа газ, россия
Происшествия, Авто, Пермь, Свердловский район, Группа ГАЗ, Россия
Пермяк на угнанном авто врезался в крыльцо галереи, пытаясь скрыться от ДПС

Пермяк, скрываясь от ДПС, на угнанной "Волге" врезался в крыльцо художественной галереи

© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюНа месте ДТП с участием угнанного автомобиля ГАЗ-3110
На месте ДТП с участием угнанного автомобиля ГАЗ-3110 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
На месте ДТП с участием угнанного автомобиля ГАЗ-3110
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ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от ДПС и на скорости влетел в крыльцо художественной галереи в центре Перми, сообщает краевая полиция.
По данным ведомства, экипаж ДПС искал угнанный у жителя Свердловского района Перми автомобиль ГАЗ-3110. В какой-то момент полицейские заметили машину, но ее водитель попытался скрыться. Не справившись с управлением, он на скорости наехал на лестницу, ведущую в здание художественной галереи в центре города. Автомобиль заехал на верхнюю ступень, приблизившись к входным дверям учреждения.
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"За рулем находился ранее судимый 19-летний житель Пермского округа. На него составлены административные протоколы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление, и за отказ водителя от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения", - говорится в сообщении.
Мужчину доставили в отдел полиции, он может быть привлечен к уголовной ответственности.
Пермская художественная галерея располагается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора на Соборной площади в центре Перми. Перед зданием находится пешеходная зона, установлены лавочки и новогодние конструкции. Проезжая часть находится примерно в 100 метрах от входа в галерею, к зданию ведет лишь технический проезд.
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