https://ria.ru/20230309/dtp-1856777997.html

Пермяк на угнанном авто врезался в крыльцо галереи, пытаясь скрыться от ДПС

Пермяк на угнанном авто врезался в крыльцо галереи, пытаясь скрыться от ДПС - РИА Новости, 09.03.2023

Пермяк на угнанном авто врезался в крыльцо галереи, пытаясь скрыться от ДПС

Мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от ДПС и на скорости влетел в крыльцо художественной галереи в центре Перми, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:58

2023-03-09T14:58

2023-03-09T14:58

происшествия

авто

пермь

свердловский район

группа газ

россия

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ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от ДПС и на скорости влетел в крыльцо художественной галереи в центре Перми, сообщает краевая полиция. По данным ведомства, экипаж ДПС искал угнанный у жителя Свердловского района Перми автомобиль ГАЗ-3110. В какой-то момент полицейские заметили машину, но ее водитель попытался скрыться. Не справившись с управлением, он на скорости наехал на лестницу, ведущую в здание художественной галереи в центре города. Автомобиль заехал на верхнюю ступень, приблизившись к входным дверям учреждения. "За рулем находился ранее судимый 19-летний житель Пермского округа. На него составлены административные протоколы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление, и за отказ водителя от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения", - говорится в сообщении. Мужчину доставили в отдел полиции, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Пермская художественная галерея располагается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора на Соборной площади в центре Перми. Перед зданием находится пешеходная зона, установлены лавочки и новогодние конструкции. Проезжая часть находится примерно в 100 метрах от входа в галерею, к зданию ведет лишь технический проезд.

https://ria.ru/20230307/dtp-1856340486.html

https://ria.ru/20230309/ubiystvo-1856721800.html

пермь

свердловский район

россия

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происшествия, авто, пермь, свердловский район, группа газ, россия