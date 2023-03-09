https://ria.ru/20230309/dorogi-1856818939.html

Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог

Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог - РИА Новости, 09.03.2023

Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог

Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на ремонт мостов и модернизацию дорог в регионе в этом году еще свыше 1,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:00

2023-03-09T17:00

2023-03-09T17:18

жкх

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

россия

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на ремонт мостов и модернизацию дорог в регионе в этом году еще свыше 1,7 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 марта. "Департаменту дорожной деятельности распределили 1 миллиард 735 миллиона рублей, из которых 800 миллионов поступит на ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, а 700 миллионов рублей – модернизацию дорог общего пользования местного значения", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Кроме того, 1,128 миллиарда рублей дополнительно получит департамент промышленности и транспорта на приобретение автобусов для пассажирских перевозок в рамках программы развития транспортной системы.

https://ria.ru/20230302/bespilotniki-1855462586.html

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жкх, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума, россия