Рейтинг@Mail.ru
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
 
17:00 09.03.2023 (обновлено: 17:18 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/dorogi-1856818939.html
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог - РИА Новости, 09.03.2023
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог
Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на ремонт мостов и модернизацию дорог в регионе в этом году еще свыше 1,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:00
2023-03-09T17:18
жкх
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
россия
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856824449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06e42a3eb3283ce9c0273f8a77da2cad.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на ремонт мостов и модернизацию дорог в регионе в этом году еще свыше 1,7 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 марта. "Департаменту дорожной деятельности распределили 1 миллиард 735 миллиона рублей, из которых 800 миллионов поступит на ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, а 700 миллионов рублей – модернизацию дорог общего пользования местного значения", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Кроме того, 1,128 миллиарда рублей дополнительно получит департамент промышленности и транспорта на приобретение автобусов для пассажирских перевозок в рамках программы развития транспортной системы.
https://ria.ru/20230302/bespilotniki-1855462586.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856824449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7341957901c9002918e5534f5ad8cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума, россия
ЖКХ, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума, Россия, Воронежская область
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог

Свыше 1,7 миллиардов рублей выделено дополнительно на ремонт дорог в Воронежской области

© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыВоронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на ремонт мостов и модернизацию дорог в регионе в этом году еще свыше 1,7 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание.
Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 марта.
"Департаменту дорожной деятельности распределили 1 миллиард 735 миллиона рублей, из которых 800 миллионов поступит на ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, а 700 миллионов рублей – модернизацию дорог общего пользования местного значения", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Кроме того, 1,128 миллиарда рублей дополнительно получит департамент промышленности и транспорта на приобретение автобусов для пассажирских перевозок в рамках программы развития транспортной системы.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Воронежской области ввели указ о запрете использования беспилотников
2 марта, 18:31
 
Воронежская областьЖКХВоронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала