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Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог - РИА Новости, 09.03.2023
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог
Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на ремонт мостов и модернизацию дорог в регионе в этом году еще свыше 1,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:00
2023-03-09T17:00
2023-03-09T17:18
жкх
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владимир нетесов
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли решение направить на ремонт мостов и модернизацию дорог в регионе в этом году еще свыше 1,7 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 марта. "Департаменту дорожной деятельности распределили 1 миллиард 735 миллиона рублей, из которых 800 миллионов поступит на ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, а 700 миллионов рублей – модернизацию дорог общего пользования местного значения", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Кроме того, 1,128 миллиарда рублей дополнительно получит департамент промышленности и транспорта на приобретение автобусов для пассажирских перевозок в рамках программы развития транспортной системы.
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жкх, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума, россия
ЖКХ, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума, Россия, Воронежская область
Воронежские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог
Свыше 1,7 миллиардов рублей выделено дополнительно на ремонт дорог в Воронежской области