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ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/donetsk-1856728445.html
ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов
ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов - РИА Новости, 09.03.2023
ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов
Украинские войска за прошедшую неделю 75 раз обстреляли Донецк из артиллерии, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе дети, сообщил в четверг мэр... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:48
2023-03-09T12:48
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю 75 раз обстреляли Донецк из артиллерии, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе дети, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "Ситуация в городе остается достаточно напряженной. За прошедшую неделю 75 раз украинские каратели нанесли артиллерийские удары по городу Донецку. Под обстрелом находились постоянно пять районов из девяти. В результате ранены 15 мирных жителей, в том числе трое деток", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что в среду были ранены семь человек, в том числе двое детей. По его словам, чудом удалось избежать жертв во время обстрела детского социального центра, кроме того, под обстрелами оказались две школы, частные дома.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856716063.html
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ за неделю нанесли по городу 75 артударов, пострадали 15 человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю 75 раз обстреляли Донецк из артиллерии, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе дети, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин.
"Ситуация в городе остается достаточно напряженной. За прошедшую неделю 75 раз украинские каратели нанесли артиллерийские удары по городу Донецку. Под обстрелом находились постоянно пять районов из девяти. В результате ранены 15 мирных жителей, в том числе трое деток", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что в среду были ранены семь человек, в том числе двое детей. По его словам, чудом удалось избежать жертв во время обстрела детского социального центра, кроме того, под обстрелами оказались две школы, частные дома.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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