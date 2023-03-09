https://ria.ru/20230309/donetsk-1856728445.html

ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов

ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов - РИА Новости, 09.03.2023

ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов

Украинские войска за прошедшую неделю 75 раз обстреляли Донецк из артиллерии, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе дети, сообщил в четверг мэр... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:48

2023-03-09T12:48

2023-03-09T12:48

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c2b8f137d44f2bd2225d2aad52bd14f.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю 75 раз обстреляли Донецк из артиллерии, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе дети, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "Ситуация в городе остается достаточно напряженной. За прошедшую неделю 75 раз украинские каратели нанесли артиллерийские удары по городу Донецку. Под обстрелом находились постоянно пять районов из девяти. В результате ранены 15 мирных жителей, в том числе трое деток", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что в среду были ранены семь человек, в том числе двое детей. По его словам, чудом удалось избежать жертв во время обстрела детского социального центра, кроме того, под обстрелами оказались две школы, частные дома.

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856716063.html

донецк

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия