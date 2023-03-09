https://ria.ru/20230309/donetsk-1856728445.html
ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов
ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов - РИА Новости, 09.03.2023
ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов
Украинские войска за прошедшую неделю 75 раз обстреляли Донецк из артиллерии, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе дети, сообщил в четверг мэр... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:48
2023-03-09T12:48
2023-03-09T12:48
специальная военная операция на украине
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алексей кулемзин (донецк)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю 75 раз обстреляли Донецк из артиллерии, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе дети, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "Ситуация в городе остается достаточно напряженной. За прошедшую неделю 75 раз украинские каратели нанесли артиллерийские удары по городу Донецку. Под обстрелом находились постоянно пять районов из девяти. В результате ранены 15 мирных жителей, в том числе трое деток", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что в среду были ранены семь человек, в том числе двое детей. По его словам, чудом удалось избежать жертв во время обстрела детского социального центра, кроме того, под обстрелами оказались две школы, частные дома.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856716063.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
ВСУ за неделю нанесли по Донецку 75 артударов
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ за неделю нанесли по городу 75 артударов, пострадали 15 человек