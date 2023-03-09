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При обстреле Волновахи погиб мирный житель - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 09.03.2023 (обновлено: 10:38 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/donbass-1856685955.html
При обстреле Волновахи погиб мирный житель
При обстреле Волновахи погиб мирный житель - РИА Новости, 09.03.2023
При обстреле Волновахи погиб мирный житель
Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле украинскими войсками Волновахи, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:28
2023-03-09T10:38
специальная военная операция на украине
происшествия
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле украинскими войсками Волновахи, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 марта поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Шевцовой погиб мужчина 1958 года рождения, еще один мужчина 1959 года рождения ранен", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждена инфраструктура автотранспортного предприятия "Авто-экспресс" по улице Шевцовой. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 5.00 мск выпустили по Волновахе шесть ракет из РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20230309/obstrel-1856648484.html
https://ria.ru/20230308/obstrel-1856582041.html
волноваха
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происшествия, волноваха, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Волновахи погиб мирный житель

В ДНР сообщили, что при обстреле Волновахи погиб мирный житель, еще один человек пострадал

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле украинскими войсками Волновахи, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 марта поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Шевцовой погиб мужчина 1958 года рождения, еще один мужчина 1959 года рождения ранен", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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В ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждена инфраструктура автотранспортного предприятия "Авто-экспресс" по улице Шевцовой.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 5.00 мск выпустили по Волновахе шесть ракет из РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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