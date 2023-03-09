https://ria.ru/20230309/donbass-1856685955.html

При обстреле Волновахи погиб мирный житель

При обстреле Волновахи погиб мирный житель - РИА Новости, 09.03.2023

При обстреле Волновахи погиб мирный житель

Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле украинскими войсками Волновахи, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:28

2023-03-09T10:28

2023-03-09T10:38

специальная военная операция на украине

происшествия

волноваха

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле украинскими войсками Волновахи, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 марта поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Шевцовой погиб мужчина 1958 года рождения, еще один мужчина 1959 года рождения ранен", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждена инфраструктура автотранспортного предприятия "Авто-экспресс" по улице Шевцовой. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 5.00 мск выпустили по Волновахе шесть ракет из РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20230309/obstrel-1856648484.html

https://ria.ru/20230308/obstrel-1856582041.html

волноваха

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волноваха, донецкая народная республика, сцкк