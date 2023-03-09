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Балицкий рассказал о сложностях, которые были у батальона Судоплатова - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/dobrovoltsy-1856730847.html
Балицкий рассказал о сложностях, которые были у батальона Судоплатова
Балицкий рассказал о сложностях, которые были у батальона Судоплатова - РИА Новости, 09.03.2023
Балицкий рассказал о сложностях, которые были у батальона Судоплатова
Сложность в обеспечении добровольческого батальона Судоплатова боеприпасами и тяжелым вооружением была связана с необходимостью смены его статуса, заявил врио... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:55
2023-03-09T12:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Сложность в обеспечении добровольческого батальона Судоплатова боеприпасами и тяжелым вооружением была связана с необходимостью смены его статуса, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Статус батальона имени Судоплатова оказался одной из тем, которые президент России Владимир Путин обсуждал на встрече с Балицким, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Были административные проблемы – батальон был создан как мотострелковое подразделение, а чтобы у нас участвовала законно и эффективно артиллерия и танки, нам необходимо менять статус… чтобы подразделение было не только законным, но и могло получать боекомплекты для танков, для минометов", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24". Он добавил, что рассказал об этой проблеме на встрече с Путиным. Добровольческий батальон имени Судоплатова создан в минувшем сентябре в Запорожской области по инициативе самого Балицкого. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.
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безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин
Балицкий рассказал о сложностях, которые были у батальона Судоплатова

Балицкий: батальон Судоплатова испытывал трудности с боеприпасами и тяжелым вооружением

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Сложность в обеспечении добровольческого батальона Судоплатова боеприпасами и тяжелым вооружением была связана с необходимостью смены его статуса, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Статус батальона имени Судоплатова оказался одной из тем, которые президент России Владимир Путин обсуждал на встрече с Балицким, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Были административные проблемы – батальон был создан как мотострелковое подразделение, а чтобы у нас участвовала законно и эффективно артиллерия и танки, нам необходимо менять статус… чтобы подразделение было не только законным, но и могло получать боекомплекты для танков, для минометов", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24". Он добавил, что рассказал об этой проблеме на встрече с Путиным.
Добровольческий батальон имени Судоплатова создан в минувшем сентябре в Запорожской области по инициативе самого Балицкого. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Путин
 
 
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