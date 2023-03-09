https://ria.ru/20230309/dobrovoltsy-1856730847.html

Балицкий рассказал о сложностях, которые были у батальона Судоплатова

Балицкий рассказал о сложностях, которые были у батальона Судоплатова - РИА Новости, 09.03.2023

Балицкий рассказал о сложностях, которые были у батальона Судоплатова

Сложность в обеспечении добровольческого батальона Судоплатова боеприпасами и тяжелым вооружением была связана с необходимостью смены его статуса, заявил врио... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:55

2023-03-09T12:55

2023-03-09T12:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Сложность в обеспечении добровольческого батальона Судоплатова боеприпасами и тяжелым вооружением была связана с необходимостью смены его статуса, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Статус батальона имени Судоплатова оказался одной из тем, которые президент России Владимир Путин обсуждал на встрече с Балицким, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Были административные проблемы – батальон был создан как мотострелковое подразделение, а чтобы у нас участвовала законно и эффективно артиллерия и танки, нам необходимо менять статус… чтобы подразделение было не только законным, но и могло получать боекомплекты для танков, для минометов", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24". Он добавил, что рассказал об этой проблеме на встрече с Путиным. Добровольческий батальон имени Судоплатова создан в минувшем сентябре в Запорожской области по инициативе самого Балицкого. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.

https://ria.ru/20230306/serby-1856089327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр, владимир путин