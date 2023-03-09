https://ria.ru/20230309/diplomatiya-1856872786.html
ООН заявила о проведении "скрытой дипломатии" по продуктовой сделке
ООН заявила о проведении "скрытой дипломатии" по продуктовой сделке - РИА Новости, 09.03.2023
ООН заявила о проведении "скрытой дипломатии" по продуктовой сделке
ООН проводит "скрытую дипломатию" по поводу вывода на экспорт российского продовольствия и удобрений в рамках "продуктовой сделки" и надеется, что это принесет... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T20:31
2023-03-09T20:31
2023-03-09T20:31
зерновая сделка
оон
фархан хак
россия
турция
украина
в мире
экономика
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ООН, 9 мар – РИА Новости. ООН проводит "скрытую дипломатию" по поводу вывода на экспорт российского продовольствия и удобрений в рамках "продуктовой сделки" и надеется, что это принесет плоды, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "На данном этапе мыв проводим скрытую дипломатию и надеемся, что она принесет плоды", - сказал Хак. Речь идет о сделке, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856833135.html
https://ria.ru/20230118/eksport-1845732368.html
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зерновая сделка, оон, фархан хак, россия, турция, украина, в мире, экономика
зерновая сделка, ООН, Фархан Хак, Россия, Турция, Украина, В мире, Экономика
ООН заявила о проведении "скрытой дипломатии" по продуктовой сделке
ООН проводит "скрытую дипломатию" по снятию препятствий для экспорта российских удобрений