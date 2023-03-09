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В Париже началась молодежная демонстрация против пенсионной реформы - РИА Новости, 09.03.2023
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16:53 09.03.2023 (обновлено: 17:07 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/demonstratsiya-1856816362.html
В Париже началась молодежная демонстрация против пенсионной реформы
В Париже началась молодежная демонстрация против пенсионной реформы - РИА Новости, 09.03.2023
В Париже началась молодежная демонстрация против пенсионной реформы
В Париже в четверг началась демонстрация молодежных организаций против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:53
2023-03-09T17:07
в мире
париж
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже в четверг началась демонстрация молодежных организаций против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Шествие стартовало после 14.00 (16.00 мск) в районе вокзала Сен-Лазар. Колонна манифестантов движется в сторону площади Республики, которая станет конечной точкой протеста. Демонстрация проходит по призыву ряда молодежных организаций, в том числе студенческих ассоциаций, таких как Unef, Alternative, Fage, Voix Lycéenne. В акции также участвуют молодежные политические партии социалистов, левых и экологов - les Jeunes socialistes, les Jeunes insoumis, les Jeunes écologistes. Протестующие выступают против повышения пенсионного возраста, а также требуют от правительства мер социальной защиты молодежи. Во вторник во Франции начались массовые забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект. Также по всей Франции 7 марта прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД, в них приняли участие 1,2 миллиона человек. На многих акциях начались стычки демонстрантов с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. На акциях протеста в Ренне, Нанте и Лионе полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций. Как сообщал французский МВД, в акциях протеста по всей стране приняли участие 1,2 миллиона человек. Кроме того, уже третий день с начала общенациональной забастовки против пенсионной реформы мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. По данным местных СМИ, речь идет о скоплении на улицах двух тысяч тонн отходов. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230215/petitsiya-1852221632.html
https://ria.ru/20230216/frantsiya-1852362001.html
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Демонстрация против пенсионной реформы в Париже
Демонстрация против пенсионной реформы в Париже
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в мире, париж, франция, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Элизабет Борн
В Париже началась молодежная демонстрация против пенсионной реформы

В Париже началась демонстрация молодежных организаций против пенсионной реформы

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже в четверг началась демонстрация молодежных организаций против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие стартовало после 14.00 (16.00 мск) в районе вокзала Сен-Лазар. Колонна манифестантов движется в сторону площади Республики, которая станет конечной точкой протеста.
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Демонстрация проходит по призыву ряда молодежных организаций, в том числе студенческих ассоциаций, таких как Unef, Alternative, Fage, Voix Lycéenne. В акции также участвуют молодежные политические партии социалистов, левых и экологов - les Jeunes socialistes, les Jeunes insoumis, les Jeunes écologistes.
Протестующие выступают против повышения пенсионного возраста, а также требуют от правительства мер социальной защиты молодежи.
«
"Уже третий день проходит забастовка против пенсионной реформы, и сегодня в Париже собрались разные молодежные организации. Мы будем бастовать до тех пор, пока проект пенсионной реформы не будет отменен. Мы не приемлем тот факт, что всем нам, а также нашим бабушкам и дедушкам придется работать еще на два года дольше", - заявила в беседе с агентством одна из участниц акции.
Во вторник во Франции начались массовые забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект.
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Также по всей Франции 7 марта прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД, в них приняли участие 1,2 миллиона человек. На многих акциях начались стычки демонстрантов с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. На акциях протеста в Ренне, Нанте и Лионе полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций. Как сообщал французский МВД, в акциях протеста по всей стране приняли участие 1,2 миллиона человек.
Кроме того, уже третий день с начала общенациональной забастовки против пенсионной реформы мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. По данным местных СМИ, речь идет о скоплении на улицах двух тысяч тонн отходов.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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