https://ria.ru/20230309/demonstratsiya-1856816362.html
В Париже началась молодежная демонстрация против пенсионной реформы
В Париже началась молодежная демонстрация против пенсионной реформы - РИА Новости, 09.03.2023
В Париже началась молодежная демонстрация против пенсионной реформы
В Париже в четверг началась демонстрация молодежных организаций против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:53
2023-03-09T16:53
2023-03-09T17:07
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элизабет борн
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже в четверг началась демонстрация молодежных организаций против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Шествие стартовало после 14.00 (16.00 мск) в районе вокзала Сен-Лазар. Колонна манифестантов движется в сторону площади Республики, которая станет конечной точкой протеста. Демонстрация проходит по призыву ряда молодежных организаций, в том числе студенческих ассоциаций, таких как Unef, Alternative, Fage, Voix Lycéenne. В акции также участвуют молодежные политические партии социалистов, левых и экологов - les Jeunes socialistes, les Jeunes insoumis, les Jeunes écologistes. Протестующие выступают против повышения пенсионного возраста, а также требуют от правительства мер социальной защиты молодежи. Во вторник во Франции начались массовые забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект. Также по всей Франции 7 марта прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД, в них приняли участие 1,2 миллиона человек. На многих акциях начались стычки демонстрантов с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. На акциях протеста в Ренне, Нанте и Лионе полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций. Как сообщал французский МВД, в акциях протеста по всей стране приняли участие 1,2 миллиона человек. Кроме того, уже третий день с начала общенациональной забастовки против пенсионной реформы мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. По данным местных СМИ, речь идет о скоплении на улицах двух тысяч тонн отходов. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230215/petitsiya-1852221632.html
https://ria.ru/20230216/frantsiya-1852362001.html
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Демонстрация против пенсионной реформы в Париже
Демонстрация против пенсионной реформы в Париже
2023-03-09T16:53
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в мире, париж, франция, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Элизабет Борн
В Париже началась молодежная демонстрация против пенсионной реформы
В Париже началась демонстрация молодежных организаций против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости, Анастасия Иванова.
В Париже в четверг началась демонстрация молодежных организаций против пенсионной реформы, передает корреспондент
РИА Новости с места событий.
Шествие стартовало после 14.00 (16.00 мск) в районе вокзала Сен-Лазар. Колонна манифестантов движется в сторону площади Республики, которая станет конечной точкой протеста.
Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы
Демонстрация проходит по призыву ряда молодежных организаций, в том числе студенческих ассоциаций, таких как Unef, Alternative, Fage, Voix Lycéenne. В акции также участвуют молодежные политические партии социалистов, левых и экологов - les Jeunes socialistes, les Jeunes insoumis, les Jeunes écologistes.
Протестующие выступают против повышения пенсионного возраста, а также требуют от правительства мер социальной защиты молодежи.
«
"Уже третий день проходит забастовка против пенсионной реформы, и сегодня в Париже собрались разные молодежные организации. Мы будем бастовать до тех пор, пока проект пенсионной реформы не будет отменен. Мы не приемлем тот факт, что всем нам, а также нашим бабушкам и дедушкам придется работать еще на два года дольше", - заявила в беседе с агентством одна из участниц акции.
Во вторник во Франции начались массовые забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект.
Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции
Также по всей Франции 7 марта прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД, в них приняли участие 1,2 миллиона человек. На многих акциях начались стычки демонстрантов с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. На акциях протеста в Ренне, Нанте
и Лионе
полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
Всего во Франции
прошло почти 270 манифестаций. Как сообщал французский МВД, в акциях протеста по всей стране приняли участие 1,2 миллиона человек.
Кроме того, уже третий день с начала общенациональной забастовки против пенсионной реформы мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. По данным местных СМИ, речь идет о скоплении на улицах двух тысяч тонн отходов.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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