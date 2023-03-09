https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.03.2023
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек
Одиннадцать человек, по уточненным данным, в том числе трое детей пострадали при взрыве газа в жилом доме в Чите, сообщает минздрав Забайкалья. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:49
2023-03-09T11:49
2023-03-09T12:04
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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Одиннадцать человек, по уточненным данным, в том числе трое детей пострадали при взрыве газа в жилом доме в Чите, сообщает минздрав Забайкалья."По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них трое детей", - сообщает минздрав.
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856703916.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек
При взрыве газа в доме в Чите пострадали 11 человек, в том числе трое детей