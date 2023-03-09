https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html

При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек

При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.03.2023

При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек

Одиннадцать человек, по уточненным данным, в том числе трое детей пострадали при взрыве газа в жилом доме в Чите, сообщает минздрав Забайкалья. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:49

2023-03-09T11:49

2023-03-09T12:04

происшествия

чита

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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Одиннадцать человек, по уточненным данным, в том числе трое детей пострадали при взрыве газа в жилом доме в Чите, сообщает минздрав Забайкалья."По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них трое детей", - сообщает минздрав.

https://ria.ru/20230309/vzryv-1856703916.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чита