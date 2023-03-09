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При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.03.2023
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11:49 09.03.2023 (обновлено: 12:04 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.03.2023
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек
Одиннадцать человек, по уточненным данным, в том числе трое детей пострадали при взрыве газа в жилом доме в Чите, сообщает минздрав Забайкалья. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:49
2023-03-09T12:04
происшествия
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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Одиннадцать человек, по уточненным данным, в том числе трое детей пострадали при взрыве газа в жилом доме в Чите, сообщает минздрав Забайкалья."По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них трое детей", - сообщает минздрав.
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происшествия, чита
Происшествия, Чита
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек

При взрыве газа в доме в Чите пострадали 11 человек, в том числе трое детей

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой
Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Одиннадцать человек, по уточненным данным, в том числе трое детей пострадали при взрыве газа в жилом доме в Чите, сообщает минздрав Забайкалья.
"По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них трое детей", - сообщает минздрав.
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось
11:36
 
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