https://ria.ru/20230309/chita-1856657306.html

Экс-глава дорожного предприятия в Чите получил срок за взятку в виде Lexus

Экс-глава дорожного предприятия в Чите получил срок за взятку в виде Lexus - РИА Новости, 09.03.2023

Экс-глава дорожного предприятия в Чите получил срок за взятку в виде Lexus

Суд в Чите приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего директора муниципального предприятия "Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление"... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T04:54

2023-03-09T04:54

2023-03-09T07:02

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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Суд в Чите приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего директора муниципального предприятия "Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление" Алексея Котова за получение взятки в виде автомобиля Lexus RX 300, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.Как установлено следствием и судом, в конце 2021 года Котов получил взятку за заключение договора поставки оборудования от руководителя коммерческой фирмы. Сумма заключенного контракта составила около 52 миллиона рублей. В качестве предмета взятки выступил автомобиль Lexus RX 300 стоимостью около 4,3 миллиона рублей.Во время предварительного следствия и в судебном заседании Котов признал вину.

https://ria.ru/20230308/vzyatka-1856577366.html

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