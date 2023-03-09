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Экс-глава дорожного предприятия в Чите получил срок за взятку в виде Lexus
Экс-глава дорожного предприятия в Чите получил срок за взятку в виде Lexus - РИА Новости, 09.03.2023
Экс-глава дорожного предприятия в Чите получил срок за взятку в виде Lexus
Суд в Чите приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего директора муниципального предприятия "Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление"... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T04:54
2023-03-09T04:54
2023-03-09T07:02
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Суд в Чите приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего директора муниципального предприятия "Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление" Алексея Котова за получение взятки в виде автомобиля Lexus RX 300, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.Как установлено следствием и судом, в конце 2021 года Котов получил взятку за заключение договора поставки оборудования от руководителя коммерческой фирмы. Сумма заключенного контракта составила около 52 миллиона рублей. В качестве предмета взятки выступил автомобиль Lexus RX 300 стоимостью около 4,3 миллиона рублей.Во время предварительного следствия и в судебном заседании Котов признал вину.
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чита, забайкальский край, россия, происшествия
Чита, Забайкальский край, Россия, Происшествия
Экс-глава дорожного предприятия в Чите получил срок за взятку в виде Lexus
В Чите экс-главу дорожного предприятия приговорили к четырем годам колонии за взятку
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Суд в Чите приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего директора муниципального предприятия "Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление" Алексея Котова за получение взятки в виде автомобиля Lexus RX 300, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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"Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)… Приговором суда Котову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием и судом, в конце 2021 года Котов получил взятку за заключение договора поставки оборудования от руководителя коммерческой фирмы. Сумма заключенного контракта составила около 52 миллиона рублей. В качестве предмета взятки выступил автомобиль Lexus RX 300 стоимостью около 4,3 миллиона рублей.
Во время предварительного следствия и в судебном заседании Котов признал вину.
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