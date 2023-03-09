https://ria.ru/20230309/chelyabinsk-1856660479.html

В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше

В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше - РИА Новости, 09.03.2023

В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше

Строительный мусор загорелся на крыше развлекательного комплекса "Мегаполис" в Челябинске, эвакуированы 60 человек, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T06:40

2023-03-09T06:40

2023-03-09T06:40

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар – РИА Новости. Строительный мусор загорелся на крыше развлекательного комплекса "Мегаполис" в Челябинске, эвакуированы 60 человек, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. "Сегодня ночью огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре по Свердловскому проспекту: горел строительный мусор на кровле ТРК "Мегаполис". Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров, не допустив распространения огня внутрь здания.

https://ria.ru/20230307/pozhar-1856488469.html

челябинск

россия

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челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия