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В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше
В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше - РИА Новости, 09.03.2023
В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше
Строительный мусор загорелся на крыше развлекательного комплекса "Мегаполис" в Челябинске, эвакуированы 60 человек, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:40
2023-03-09T06:40
2023-03-09T06:40
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар – РИА Новости. Строительный мусор загорелся на крыше развлекательного комплекса "Мегаполис" в Челябинске, эвакуированы 60 человек, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. "Сегодня ночью огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре по Свердловскому проспекту: горел строительный мусор на кровле ТРК "Мегаполис". Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров, не допустив распространения огня внутрь здания.
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челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше
В Челябинске из развлекательного комплекса эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше