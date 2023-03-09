Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/chelyabinsk-1856660479.html
В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше
В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше - РИА Новости, 09.03.2023
В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше
Строительный мусор загорелся на крыше развлекательного комплекса "Мегаполис" в Челябинске, эвакуированы 60 человек, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:40
2023-03-09T06:40
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ae980371af725d016e3da925c81658.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар – РИА Новости. Строительный мусор загорелся на крыше развлекательного комплекса "Мегаполис" в Челябинске, эвакуированы 60 человек, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. "Сегодня ночью огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре по Свердловскому проспекту: горел строительный мусор на кровле ТРК "Мегаполис". Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров, не допустив распространения огня внутрь здания.
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856488469.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7c1aea09a14439a6a3087d26437d4228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Челябинске из ТРК эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше

В Челябинске из развлекательного комплекса эвакуировали 60 человек из-за пожара на крыше

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Тушение пожара . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар – РИА Новости. Строительный мусор загорелся на крыше развлекательного комплекса "Мегаполис" в Челябинске, эвакуированы 60 человек, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
"Сегодня ночью огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре по Свердловскому проспекту: горел строительный мусор на кровле ТРК "Мегаполис". Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Здание ГУ МВД Москвы после ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38 полностью ликвидировали
7 марта, 19:24
Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров, не допустив распространения огня внутрь здания.
 
ЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала