В проект бюджета США включили 1,7 миллиарда долларов на помощь Украине
В проект бюджета США включили 1,7 миллиарда долларов на помощь Киеву в конфликте с Москвой
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Предложенный Белым домом проект федерального бюджета США на 2024 финансовый год включает запрос на выделение $1,7 миллиарда на помощь Украине в "войне против России", говорится в обнародованном в четверг заявлении госдепартамента.
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"Данный запрос включает $1,7 миллиарда, которые помогут Украине одержать победу в войне и заложить фундамент для реформ и восстановления в целях победы в мире и поддержки усилий других партнеров, пострадавших от войны, в стабилизации их экономик и подготовке к восстановлению", - сообщила пресс-служба американского дипведомства.
В общей сложности предложенный администрацией США документ запрашивает порядка $70,5 миллиарда на финансирование проектов госдепартамента, Агентства США по международному развитию, а также других международных программ. Эта сумма на 7 миллиардов долларов (11%) превышает показатель 2023 года.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".