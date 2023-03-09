https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856878514.html

Белый дом запросил более девяти миллиардов долларов на сдерживание Китая

Белый дом запросил более девяти миллиардов долларов на сдерживание Китая - РИА Новости, 09.03.2023

Белый дом запросил более девяти миллиардов долларов на сдерживание Китая

Белый дом запросил 9,1 миллиарда долларов на пентагоновскую инициативу Тихоокеанского сдерживания, которая направлена против Китая, следует из проекта бюджета... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T21:42

2023-03-09T21:42

2023-03-09T21:42

китай

америка

министерство обороны сша

сша

администрация президента сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Белый дом запросил 9,1 миллиарда долларов на пентагоновскую инициативу Тихоокеанского сдерживания, которая направлена против Китая, следует из проекта бюджета на 2024 год. В публикации говорится, что бюджет в его оборонной части "приоритизирует" китайское направление как главный вызов Америке. "Инициатива Тихоокеанского сдерживания министерства обороны на 2024 год предусматривает 9,1 миллиарда долларов ключевых инвестиций, которые производит министерство, фокусируется на укреплении сдерживания в регионе и демонстрирует долгосрочную приверженность министерства Индо-Тихоокеанскому региону", - сказано в релизе. Для Пентагона Белый дом вновь запросил рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем в 2023 году и почти на сто миллиардов больше, чем в 2022 году.

https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856875077.html

китай

америка

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, америка, министерство обороны сша, сша, администрация президента сша, экономика