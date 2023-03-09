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Белый дом запросил более девяти миллиардов долларов на сдерживание Китая - РИА Новости, 09.03.2023
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21:42 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856878514.html
Белый дом запросил более девяти миллиардов долларов на сдерживание Китая
Белый дом запросил более девяти миллиардов долларов на сдерживание Китая - РИА Новости, 09.03.2023
Белый дом запросил более девяти миллиардов долларов на сдерживание Китая
Белый дом запросил 9,1 миллиарда долларов на пентагоновскую инициативу Тихоокеанского сдерживания, которая направлена против Китая, следует из проекта бюджета... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T21:42
2023-03-09T21:42
китай
америка
министерство обороны сша
сша
администрация президента сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Белый дом запросил 9,1 миллиарда долларов на пентагоновскую инициативу Тихоокеанского сдерживания, которая направлена против Китая, следует из проекта бюджета на 2024 год. В публикации говорится, что бюджет в его оборонной части "приоритизирует" китайское направление как главный вызов Америке. "Инициатива Тихоокеанского сдерживания министерства обороны на 2024 год предусматривает 9,1 миллиарда долларов ключевых инвестиций, которые производит министерство, фокусируется на укреплении сдерживания в регионе и демонстрирует долгосрочную приверженность министерства Индо-Тихоокеанскому региону", - сказано в релизе. Для Пентагона Белый дом вновь запросил рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем в 2023 году и почти на сто миллиардов больше, чем в 2022 году.
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китай, америка, министерство обороны сша, сша, администрация президента сша, экономика
Китай, Америка, Министерство обороны США, США, Администрация президента США, Экономика
Белый дом запросил более девяти миллиардов долларов на сдерживание Китая

Белый дом запросил 9,1 миллиарда долларов на инициативу сдерживания Китая в Тихом океане

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Белый дом запросил 9,1 миллиарда долларов на пентагоновскую инициативу Тихоокеанского сдерживания, которая направлена против Китая, следует из проекта бюджета на 2024 год.
В публикации говорится, что бюджет в его оборонной части "приоритизирует" китайское направление как главный вызов Америке.
"Инициатива Тихоокеанского сдерживания министерства обороны на 2024 год предусматривает 9,1 миллиарда долларов ключевых инвестиций, которые производит министерство, фокусируется на укреплении сдерживания в регионе и демонстрирует долгосрочную приверженность министерства Индо-Тихоокеанскому региону", - сказано в релизе.
Для Пентагона Белый дом вновь запросил рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем в 2023 году и почти на сто миллиардов больше, чем в 2022 году.
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Ассигнования на опережение Китая включили в проект бюджета Белого дома
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