https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856875077.html

Ассигнования на опережение Китая включили в проект бюджета Белого дома

Ассигнования на опережение Китая включили в проект бюджета Белого дома - РИА Новости, 09.03.2023

Ассигнования на опережение Китая включили в проект бюджета Белого дома

Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год включает ассигнования на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T20:58

2023-03-09T20:58

2023-03-09T21:09

китай

украина

сша

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год включает ассигнования на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки Украины, говорится в обнародованном в четверг документе. "Проект бюджета укрепляет нашу приверженность противостоянию глобальным вызовам и обеспечению безопасности Америки. Он содержит запрос на важные инвестиции, предназначенные для того, чтобы превзойти Китай в глобальной конкуренции и продолжить оказание поддержки Украине перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны РФ", - следует из проекта документа. Запрашиваемые Белым домом ассигнования, как утверждается, также "служат интересам восстановления глобального лидерства Америки, возрождения ключевых союзов и партнерских отношений, параллельно укрепляя вооруженные силы, демократию и права человека".

https://ria.ru/20230228/ssha-1854747484.html

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китай, украина, сша, в мире, экономика