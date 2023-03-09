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Ассигнования на опережение Китая включили в проект бюджета Белого дома - РИА Новости, 09.03.2023
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20:58 09.03.2023 (обновлено: 21:09 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856875077.html
Ассигнования на опережение Китая включили в проект бюджета Белого дома
Ассигнования на опережение Китая включили в проект бюджета Белого дома - РИА Новости, 09.03.2023
Ассигнования на опережение Китая включили в проект бюджета Белого дома
Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год включает ассигнования на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T20:58
2023-03-09T21:09
китай
украина
сша
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год включает ассигнования на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки Украины, говорится в обнародованном в четверг документе. "Проект бюджета укрепляет нашу приверженность противостоянию глобальным вызовам и обеспечению безопасности Америки. Он содержит запрос на важные инвестиции, предназначенные для того, чтобы превзойти Китай в глобальной конкуренции и продолжить оказание поддержки Украине перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны РФ", - следует из проекта документа. Запрашиваемые Белым домом ассигнования, как утверждается, также "служат интересам восстановления глобального лидерства Америки, возрождения ключевых союзов и партнерских отношений, параллельно укрепляя вооруженные силы, демократию и права человека".
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китай, украина, сша, в мире, экономика
Китай, Украина, США, В мире, Экономика
Ассигнования на опережение Китая включили в проект бюджета Белого дома

Ассигнования на опережение Китая и поддержку Украины включили в проект бюджета Белого дома

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Проект федерального бюджета Белого дома на 2024 финансовый год включает ассигнования на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки Украины, говорится в обнародованном в четверг документе.
"Проект бюджета укрепляет нашу приверженность противостоянию глобальным вызовам и обеспечению безопасности Америки. Он содержит запрос на важные инвестиции, предназначенные для того, чтобы превзойти Китай в глобальной конкуренции и продолжить оказание поддержки Украине перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны РФ", - следует из проекта документа.
Запрашиваемые Белым домом ассигнования, как утверждается, также "служат интересам восстановления глобального лидерства Америки, возрождения ключевых союзов и партнерских отношений, параллельно укрепляя вооруженные силы, демократию и права человека".
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