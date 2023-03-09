https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856871619.html

Байден попросил увеличить бюджет НАСА в 2024 году

Байден попросил увеличить бюджет НАСА в 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023

Байден попросил увеличить бюджет НАСА в 2024 году

Президент США Джо Байден запросил на 2024 год увеличение бюджета НАСА на 7%, до 27,2 миллиарда долларов, свидетельствует опубликованный Белым домом в четверг... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T20:19

2023-03-09T20:19

2023-03-09T21:41

наса

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА новости. Президент США Джо Байден запросил на 2024 год увеличение бюджета НАСА на 7%, до 27,2 миллиарда долларов, свидетельствует опубликованный Белым домом в четверг проект президентского бюджета. Основная статья расходов НАСА, по версии президентского бюджета, - программа освоения Луны "Артемида". На нее в 2024 году предлагается ассигновать 8,1 миллиарда долларов, что на 500 миллионов больше 2023 года. Бюджет должен полностью покрыть стоимость запусков, строительство пилотируемых кораблей, создание скафандров, посадочных модулей и других необходимых для реализации программы систем.На продвижение программы космических исследований Земли администрация предлагает выделить 2,5 миллиарда долларов.Еще около 950 миллионов предусмотрено на реализацию планов по возвращению на Землю образцов марсианского грунта в рамках программы будущего освоения Марса.Проект президентского бюджета будет передан на рассмотрение конгресса и позднее будет корректироваться.

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

наса, сша, джо байден