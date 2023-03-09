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Байден попросил увеличить бюджет НАСА в 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023
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20:19 09.03.2023 (обновлено: 21:41 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856871619.html
Байден попросил увеличить бюджет НАСА в 2024 году
Байден попросил увеличить бюджет НАСА в 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023
Байден попросил увеличить бюджет НАСА в 2024 году
Президент США Джо Байден запросил на 2024 год увеличение бюджета НАСА на 7%, до 27,2 миллиарда долларов, свидетельствует опубликованный Белым домом в четверг... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T20:19
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наса
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА новости. Президент США Джо Байден запросил на 2024 год увеличение бюджета НАСА на 7%, до 27,2 миллиарда долларов, свидетельствует опубликованный Белым домом в четверг проект президентского бюджета. Основная статья расходов НАСА, по версии президентского бюджета, - программа освоения Луны "Артемида". На нее в 2024 году предлагается ассигновать 8,1 миллиарда долларов, что на 500 миллионов больше 2023 года. Бюджет должен полностью покрыть стоимость запусков, строительство пилотируемых кораблей, создание скафандров, посадочных модулей и других необходимых для реализации программы систем.На продвижение программы космических исследований Земли администрация предлагает выделить 2,5 миллиарда долларов.Еще около 950 миллионов предусмотрено на реализацию планов по возвращению на Землю образцов марсианского грунта в рамках программы будущего освоения Марса.Проект президентского бюджета будет передан на рассмотрение конгресса и позднее будет корректироваться.
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наса, сша, джо байден
НАСА, США, Джо Байден
Байден попросил увеличить бюджет НАСА в 2024 году

Байден запросил увеличение бюджета НАСА на семь процентов — до 27,2 миллиарда долларов

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА новости. Президент США Джо Байден запросил на 2024 год увеличение бюджета НАСА на 7%, до 27,2 миллиарда долларов, свидетельствует опубликованный Белым домом в четверг проект президентского бюджета.
«
"Бюджетный запрос предусматривает 27,2 миллиарда долларов на финансирование в 2024 году, что на 1,8 миллиарда, или на 7%, больше, чем в 2023 году", - говорится в документе.
Основная статья расходов НАСА, по версии президентского бюджета, - программа освоения Луны "Артемида". На нее в 2024 году предлагается ассигновать 8,1 миллиарда долларов, что на 500 миллионов больше 2023 года. Бюджет должен полностью покрыть стоимость запусков, строительство пилотируемых кораблей, создание скафандров, посадочных модулей и других необходимых для реализации программы систем.
На продвижение программы космических исследований Земли администрация предлагает выделить 2,5 миллиарда долларов.
Еще около 950 миллионов предусмотрено на реализацию планов по возвращению на Землю образцов марсианского грунта в рамках программы будущего освоения Марса.
Проект президентского бюджета будет передан на рассмотрение конгресса и позднее будет корректироваться.
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НАСАСШАДжо Байден
 
 
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