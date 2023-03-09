https://ria.ru/20230309/bezhentsy-1856659555.html

СМИ: восточные немцы оскорбляют украинцев и портят им машины

СМИ: восточные немцы оскорбляют украинцев и портят им машины - РИА Новости, 09.03.2023

СМИ: восточные немцы оскорбляют украинцев и портят им машины

Беженцы с Украины рассказали порталу MDR об оскорблениях и случаях нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T06:09

2023-03-09T06:09

2023-03-09T06:09

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украина

германия

саксония

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Беженцы с Украины рассказали порталу MDR об оскорблениях и случаях нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии."Я чувствую, что многие немцы злы на нас", - заявила Ирина, проживающая в городе Майсен к северо-западу от Дрездена. Женщина рассказала, как пожилой мужчина наорал на нее на парковке из-за ее "дорогой машины", потребовав "отправить деньги на Украину и уезжать".Живущая в Радебойле украинка по имена Алина сообщила, что несколько раз сталкивалась с оскорблениями, также было несколько случаев, когда неизвестные повреждали ее автомобиль.Как пишет MDR, неоднократно фиксировались случаи, когда в Майсене и Бишофсвеерде прокалывались шины на автомобилях с украинскими номерами, а во время демонстраций в Лейпциге украинцам и их сторонникам приходилось выслушивать грубые оскорбления в свой адрес.По словам Сорена Скаликса из ассоциации "Разный Майсен", который является координатором для украинцев в городе, прошлым летом многие пострадавшие от подобных инцидентов вообще не обращались в полицию, так как боялись, что "все станет только хуже". "Оскорбления и ругательства в адрес украинских женщин, беспорядки на демонстрациях, поцарапанные машины всплывают снова и снова", - добавил он.В Германию за последний год прибыли свыше одного миллиона просителей убежища с Украины.

https://ria.ru/20230228/bezhentsy-1854910588.html

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в мире, украина, германия, саксония