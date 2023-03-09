https://ria.ru/20230309/belorussiya-1856740044.html

Белоруссия согласует с ШОС меморандум о вступлении

Белоруссия согласует с ШОС меморандум о вступлении - РИА Новости, 09.03.2023

Белоруссия согласует с ШОС меморандум о вступлении

Процесс согласования с государствами - членами ШОС меморандума о присоединении Белоруссии к организации в качестве полноправного члена идет в штатном режиме,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:19

2023-03-09T13:19

2023-03-09T13:19

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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Процесс согласования с государствами - членами ШОС меморандума о присоединении Белоруссии к организации в качестве полноправного члена идет в штатном режиме, сообщил в четверг министр иностранных дел республики Сергей Алейник. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде в сентябре 2022 года. В январе подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии, Минск озвучил готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект меморандума об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. "В январе 2023 года подписан протокол по вопросам присоединения Беларуси к ШОС, который определяет механизмы нашего присоединения, подготовлен меморандум… Сейчас в штатном режиме идет процесс согласования этого меморандума с государствами - членами ШОС", - сказал министр по итогам встречи Лукашенко с генсеком ШОС Чжан Мином в Минске. Слова главы МИД Белоруссии приводит агентство Белта. Как пояснил министр, Минск придерживается "ускоренного формата присоединения". "Есть технические моменты, которые мы регулируем с государствами - членами ШОС, и рассчитываем завершить этот процесс в 2023 году", - отметил он. Алейник подчеркнул, что Белоруссия придает очень важное значение развитию сотрудничества с ШОС. Оно началось с 2010 года, с взаимодействия республики в качестве партнера по диалогу, в 2015 году был повышен статус сотрудничества до наблюдателя, а в 2022 году подана официальная заявка на вступление Белоруссии в качестве равноправного члена ШОС. "Эта заявка была в ускоренном порядке, в течение двух с половиной месяцев, рассмотрена и на политическом уровне утверждена на саммите глав государств ШОС в сентябре 2022 года в Самарканде. После этого мы активно включились в процесс юридического оформления нашего полноправного членства. Было проведено множество раундов консультаций с государствами - членами ШОС, секретариатом организации", - напомнил министр. В этот четверг Лукашенко на встрече с генсеком ШОС в Минске заявил, что республика намерена завершить необходимые процедуры вступления в ШОС в качестве полноправного члена к июню, когда состоится очередной саммит организации.

https://ria.ru/20230309/shos-1856694553.html

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, самарканд, сергей алейник, александр лукашенко, чжан мин, шос