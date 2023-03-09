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Белоруссия согласует с ШОС меморандум о вступлении - РИА Новости, 09.03.2023
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13:19 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/belorussiya-1856740044.html
Белоруссия согласует с ШОС меморандум о вступлении
Белоруссия согласует с ШОС меморандум о вступлении - РИА Новости, 09.03.2023
Белоруссия согласует с ШОС меморандум о вступлении
Процесс согласования с государствами - членами ШОС меморандума о присоединении Белоруссии к организации в качестве полноправного члена идет в штатном режиме,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:19
2023-03-09T13:19
в мире
белоруссия
минск
самарканд
сергей алейник
александр лукашенко
чжан мин
шос
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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Процесс согласования с государствами - членами ШОС меморандума о присоединении Белоруссии к организации в качестве полноправного члена идет в штатном режиме, сообщил в четверг министр иностранных дел республики Сергей Алейник. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде в сентябре 2022 года. В январе подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии, Минск озвучил готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект меморандума об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. "В январе 2023 года подписан протокол по вопросам присоединения Беларуси к ШОС, который определяет механизмы нашего присоединения, подготовлен меморандум… Сейчас в штатном режиме идет процесс согласования этого меморандума с государствами - членами ШОС", - сказал министр по итогам встречи Лукашенко с генсеком ШОС Чжан Мином в Минске. Слова главы МИД Белоруссии приводит агентство Белта. Как пояснил министр, Минск придерживается "ускоренного формата присоединения". "Есть технические моменты, которые мы регулируем с государствами - членами ШОС, и рассчитываем завершить этот процесс в 2023 году", - отметил он. Алейник подчеркнул, что Белоруссия придает очень важное значение развитию сотрудничества с ШОС. Оно началось с 2010 года, с взаимодействия республики в качестве партнера по диалогу, в 2015 году был повышен статус сотрудничества до наблюдателя, а в 2022 году подана официальная заявка на вступление Белоруссии в качестве равноправного члена ШОС. "Эта заявка была в ускоренном порядке, в течение двух с половиной месяцев, рассмотрена и на политическом уровне утверждена на саммите глав государств ШОС в сентябре 2022 года в Самарканде. После этого мы активно включились в процесс юридического оформления нашего полноправного членства. Было проведено множество раундов консультаций с государствами - членами ШОС, секретариатом организации", - напомнил министр. В этот четверг Лукашенко на встрече с генсеком ШОС в Минске заявил, что республика намерена завершить необходимые процедуры вступления в ШОС в качестве полноправного члена к июню, когда состоится очередной саммит организации.
https://ria.ru/20230309/shos-1856694553.html
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в мире, белоруссия, минск, самарканд, сергей алейник, александр лукашенко, чжан мин, шос
В мире, Белоруссия, Минск, Самарканд, Сергей Алейник, Александр Лукашенко, Чжан Мин, ШОС
Белоруссия согласует с ШОС меморандум о вступлении

Глава МИД Алейник: Минск и страны ШОС согласовывают меморандум о вступлении Белоруссии

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Процесс согласования с государствами - членами ШОС меморандума о присоединении Белоруссии к организации в качестве полноправного члена идет в штатном режиме, сообщил в четверг министр иностранных дел республики Сергей Алейник.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде в сентябре 2022 года. В январе подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии, Минск озвучил готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект меморандума об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения.
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Минске прошла встреча главы МИД Белоруссии и генсека ШОС
Вчера, 10:59
"В январе 2023 года подписан протокол по вопросам присоединения Беларуси к ШОС, который определяет механизмы нашего присоединения, подготовлен меморандум… Сейчас в штатном режиме идет процесс согласования этого меморандума с государствами - членами ШОС", - сказал министр по итогам встречи Лукашенко с генсеком ШОС Чжан Мином в Минске. Слова главы МИД Белоруссии приводит агентство Белта.
Как пояснил министр, Минск придерживается "ускоренного формата присоединения". "Есть технические моменты, которые мы регулируем с государствами - членами ШОС, и рассчитываем завершить этот процесс в 2023 году", - отметил он.
Алейник подчеркнул, что Белоруссия придает очень важное значение развитию сотрудничества с ШОС. Оно началось с 2010 года, с взаимодействия республики в качестве партнера по диалогу, в 2015 году был повышен статус сотрудничества до наблюдателя, а в 2022 году подана официальная заявка на вступление Белоруссии в качестве равноправного члена ШОС.
"Эта заявка была в ускоренном порядке, в течение двух с половиной месяцев, рассмотрена и на политическом уровне утверждена на саммите глав государств ШОС в сентябре 2022 года в Самарканде. После этого мы активно включились в процесс юридического оформления нашего полноправного членства. Было проведено множество раундов консультаций с государствами - членами ШОС, секретариатом организации", - напомнил министр.
В этот четверг Лукашенко на встрече с генсеком ШОС в Минске заявил, что республика намерена завершить необходимые процедуры вступления в ШОС в качестве полноправного члена к июню, когда состоится очередной саммит организации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Лукашенко заявил о желании вступить в ШОС до саммита в Дели
Вчера, 11:20
 
В миреБелоруссияМинскСамаркандСергей АлейникАлександр ЛукашенкоЧжан МинШОС
 
 
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