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Байден пристыдил республиканцев за критику полиции, защищавшей Капитолий - РИА Новости, 09.03.2023
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00:41 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/bayden-1856648623.html
Байден пристыдил республиканцев за критику полиции, защищавшей Капитолий
Байден пристыдил республиканцев за критику полиции, защищавшей Капитолий - РИА Новости, 09.03.2023
Байден пристыдил республиканцев за критику полиции, защищавшей Капитолий
Президент США Джо Байден пристыдил республиканцев в палате представителей Соединенных Штатов за их оценку действий полиции в ходе штурма Капитолия в 2021 году. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T00:41
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пристыдил республиканцев в палате представителей Соединенных Штатов за их оценку действий полиции в ходе штурма Капитолия в 2021 году. Байден напомнил, что во время штурма конгресса были ранены более 140 сотрудников полиции. "Как кто-то может посметь отрицать или усомниться в том, через что они прошли?" - написал президент США. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
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сша, джо байден, дональд трамп, кевин маккарти, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, В мире
Байден пристыдил республиканцев за критику полиции, защищавшей Капитолий

Байден пристыдил республиканцев за оценку полиции в ходе штурма Капитолия в 2021 году

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пристыдил республиканцев в палате представителей Соединенных Штатов за их оценку действий полиции в ходе штурма Капитолия в 2021 году.
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"Я надеюсь, что республиканцам в палате представителей стыдно за то, что было сделано с целью подрыва доверия к нашим полицейским", - написал Байден накануне в своем аккаунте в Тwitter. Он поддержал полицию Капитолия, которая ранее опубликовала письмо в защиту своих сотрудников и опровержение вышедшего накануне на телеканале Fox News материала о том, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа мирно прогуливались по зданию, как туристы, в то время как охранявшие здание полицейские помогали им, а не защищали здание конгресса. Телеканал сообщил, что изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма в январе 2021 года. Сообщалось, что записи видеонаблюдения передал телеканалу спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.
Байден напомнил, что во время штурма конгресса были ранены более 140 сотрудников полиции. "Как кто-то может посметь отрицать или усомниться в том, через что они прошли?" - написал президент США.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
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