https://ria.ru/20230309/bayden-1856648623.html

Байден пристыдил республиканцев за критику полиции, защищавшей Капитолий

Байден пристыдил республиканцев за критику полиции, защищавшей Капитолий - РИА Новости, 09.03.2023

Байден пристыдил республиканцев за критику полиции, защищавшей Капитолий

Президент США Джо Байден пристыдил республиканцев в палате представителей Соединенных Штатов за их оценку действий полиции в ходе штурма Капитолия в 2021 году. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T00:41

2023-03-09T00:41

2023-03-09T00:41

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пристыдил республиканцев в палате представителей Соединенных Штатов за их оценку действий полиции в ходе штурма Капитолия в 2021 году. Байден напомнил, что во время штурма конгресса были ранены более 140 сотрудников полиции. "Как кто-то может посметь отрицать или усомниться в том, через что они прошли?" - написал президент США. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

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сша, джо байден, дональд трамп, кевин маккарти, в мире