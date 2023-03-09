https://ria.ru/20230309/aziya-1856418801.html

Идут на обострение. США и Япония создали новую угрозу Китаю

Идут на обострение. США и Япония создали новую угрозу Китаю - РИА Новости, 09.03.2023

Идут на обострение. США и Япония создали новую угрозу Китаю

Токио нужно быть сдержаннее, а не следовать агрессивной политике Вашингтона, заявил глава МИД КНР Цинь Ган. Это прозвучало на фоне беспрецедентных военных... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:13

в мире

токио

сша

япония

цинь ган

дональд трамп

джо байден

аэс "фукусима"

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Токио нужно быть сдержаннее, а не следовать агрессивной политике Вашингтона, заявил глава МИД КНР Цинь Ган. Это прозвучало на фоне беспрецедентных военных учений США и Японии, наращивающей вооружения для самообороны.Старые и новые раныКитайский дипломат надеется на "дружбу и добрососедство" с японцами. Однако настоятельно предостерегает их от "лагерной конфронтации", навязываемой региону американцами."Если Япония выберет подход "разорить соседа" вместо дружеского партнерства и примет участие в холодной войне для сдерживания Китая, двусторонние отношения получат новые раны, хотя и старые еще не залечены, — подчеркнул Цинь. — Огромные страдания, причиненные японскими милитаристами китайскому народу, по-прежнему болезненны. Это нельзя забывать".Глава МИД также обеспокоен намерением Токио сбросить в море очищенную воду с АЭС "Фукусима", поврежденной при землетрясении в 2011-м. "Это серьезная проблема, жизненно важная для морской среды и здоровья человека. Мы призываем должным образом и ответственно подойти к этому вопросу", — сказал Цинь.Опасное партнерство?Профессор Института международных отношений Народного университета КНР Цзинь Цаньжун в интервью изданию "Гуаньча" намекнул, что Япония может стать "разменной монетой" для Соединенных Штатов."Вашингтон использует ситуацию на Украине в собственных целях. Десятки миллиардов долларов тратят на то, чтобы пошатнуть Россию. И кое-кто в стратегическом сообществе США хочет повторить эту игру в Азии", — отметил он.О чрезмерном сближении с Токио говорят и в Америке. Научный сотрудник Института политики азиатского общества (Нью-Йорк) Джоанна Костиган в статье для Nikkei предупреждает: антикитайский курс негативно скажется на Стране восходящего солнца."Готовность Японии играть вспомогательную роль в стратегии США не означает, что в Токио должны полностью присоединиться к Вашингтону", — рассуждает Костиган.Сближение продолжитсяПо словам руководителя Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерия Кистанова, отдельные высказывания о том, что США для Японии — "токсичный" партнер, едва ли изменят вектор двустороннего сотрудничества."У японцев есть некоторые сомнения, но скорее в надежности американцев как союзников. Эти настроения возникли при президентстве Дональда Трампа, который пытался коммерциализировать связи с Токио и Сеулом, требовал большего финансового вклада в безопасность", — напоминает Кистанов. Другой тревожный сигнал — спешный уход из Афганистана. Партнеры США резонно опасаются, что с ними могут поступить так же.Впрочем, Джо Байден смягчил ситуацию, подтвердив верность союзническим обязательствам.Американо-японский кулакСША и Япония проводят сейчас совместные военные маневры IronFist ("Железный кулак").Сухопутные силы японской самообороны и подразделения американской армии высадились с кораблей на острове Токуносима в префектуре Кагосима. Отработали оборону и контратаку.Воздушный десант действовал на острове Кикаидзима.Япония впервые приняла у себя "Железный кулак" — до этого союзники тренировались на американских территориях."Мы усовершенствовали наши навыки в более практической среде обучения", — отметил Шинго Нашиноки, командир десантного полка быстрого развертывания GSDF. Учения продолжатся в лагере морской пехоты США Кэмп-Хансен на Окинаве, закончатся 12 марта.С надеждой на свои силыПовышенная военная активность вполне вписывается в новую стратегию Токио. Как заявил премьер-министр Фумио Кисида, Япония стремится к самостоятельности в оборонной сфере."В будущем мы обретем независимость от ударной военной мощи США. Полагаю, мы сможем реагировать на конкретные ситуации на основе широкого двустороннего сотрудничества", — пояснил он.И подчеркнул, что речь идет лишь об ответном ударе. Япония не собирается вступать в гонку вооружений с другими региональными игроками. Тем не менее сигнал для Китая четкий — с американского курса Токио не сойдет."Значение Токио для Вашингтона будет только усиливаться, — говорит Кистанов. — Те сомнения, которые иногда звучат, ничего не изменят. Договоры по безопасности все равно подразумевают американскую помощь".Токио беспокоит ситуация вокруг Тайваня — от острова до ближайшей японской территории немногим больше ста километров, напоминает эксперт. В случае горячего конфликта остаться в стороне не получится.Учения Народно-освободительной армии Китая, организованные в ответ на прошлогодний визит делегации США в Тайбэй, только подстегнули Японию.Закупки американских крылатых ракет "Томагавк" планировались не ранее 2024-го, теперь сообщили о приобретении 400 единиц уже в нынешнем году.Токио зависит от Вашингтона и чисто политически. Показательно, что японцы, не вовлеченные в конфликт на Украине, очень от него далекие, одними из первых присоединились к антироссийским санкциям США.

https://ria.ru/20230214/tomahawk-1851841556.html

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в мире, токио, сша, япония, цинь ган, дональд трамп, джо байден, аэс "фукусима"