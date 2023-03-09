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В Киеве заявили, что НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 09.03.2023 (обновлено: 18:54 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856832459.html
В Киеве заявили, что НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске
В Киеве заявили, что НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске - РИА Новости, 09.03.2023
В Киеве заявили, что НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске
Специалисты НАТО не до конца осознают суть происходящего в Артемовске, заявил пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в эфире... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:38
2023-03-09T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
йенс столтенберг
нато
украина
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Специалисты НАТО не до конца осознают суть происходящего в Артемовске, заявил пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.Так он прокомментировал реплику генсека альянса Йенса Столтенберга, допустившего, что город в ближайшие дни может перейти под контроль России, и вновь призвавшего избегать недооценки возможностей Москвы. О российском контроле над всей восточной частью Артемовска сообщил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Сегодня он рассказал об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.Позавчера советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты, их контролирует российская артиллерия. Распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
https://ria.ru/20230309/zelenskiy-1856796927.html
https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856680531.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
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в мире, артемовск, йенс столтенберг, нато, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске

Пресс-секретарь группировки ВСУ Череватый: НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Специалисты НАТО не до конца осознают суть происходящего в Артемовске, заявил пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Так он прокомментировал реплику генсека альянса Йенса Столтенберга, допустившего, что город в ближайшие дни может перейти под контроль России, и вновь призвавшего избегать недооценки возможностей Москвы.
«

"Им (НАТО. — Прим. ред.) трудно до конца понять логику войны тут... К таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они все-таки не понимают, яркий тому пример — начало войны, когда они считали часы до падения Киева", — заявил Череватый.

О российском контроле над всей восточной частью Артемовска сообщил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Сегодня он рассказал об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 24 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску
Вчера, 15:59
Позавчера советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты, их контролирует российская артиллерия. Распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.
Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскЙенс СтолтенбергНАТОУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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