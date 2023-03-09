В Киеве заявили, что НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске
Пресс-секретарь группировки ВСУ Череватый: НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске
© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Специалисты НАТО не до конца осознают суть происходящего в Артемовске, заявил пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Так он прокомментировал реплику генсека альянса Йенса Столтенберга, допустившего, что город в ближайшие дни может перейти под контроль России, и вновь призвавшего избегать недооценки возможностей Москвы.
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"Им (НАТО. — Прим. ред.) трудно до конца понять логику войны тут... К таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они все-таки не понимают, яркий тому пример — начало войны, когда они считали часы до падения Киева", — заявил Череватый.
О российском контроле над всей восточной частью Артемовска сообщил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Сегодня он рассказал об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.
Позавчера советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты, их контролирует российская артиллерия. Распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.
Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.