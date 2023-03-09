https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856832459.html

В Киеве заявили, что НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске

В Киеве заявили, что НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске - РИА Новости, 09.03.2023

В Киеве заявили, что НАТО не до конца понимает ситуацию в Артемовске

Специалисты НАТО не до конца осознают суть происходящего в Артемовске, заявил пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в эфире... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:38

2023-03-09T17:38

2023-03-09T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

йенс столтенберг

нато

украина

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Специалисты НАТО не до конца осознают суть происходящего в Артемовске, заявил пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.Так он прокомментировал реплику генсека альянса Йенса Столтенберга, допустившего, что город в ближайшие дни может перейти под контроль России, и вновь призвавшего избегать недооценки возможностей Москвы. О российском контроле над всей восточной частью Артемовска сообщил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Сегодня он рассказал об освобождении села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от города.Позавчера советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты, их контролирует российская артиллерия. Распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

https://ria.ru/20230309/zelenskiy-1856796927.html

https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856680531.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, йенс столтенберг, нато, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр