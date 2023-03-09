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ВСУ, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 09.03.2023 (обновлено: 14:03 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856748897.html
ВСУ, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение
ВСУ, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение - РИА Новости, 09.03.2023
ВСУ, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение
В боях на артемовском направлении бойцы группы "Вагнер" захватывают множество трофейного вооружения натовского образца - не только стрелковое, но и гранатометы, РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:37
2023-03-09T14:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
ситуация в днр и лнр
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СОЛЕДАР (ДНР), 9 мар - РИА Новости. В боях на артемовском направлении бойцы группы "Вагнер" захватывают множество трофейного вооружения натовского образца - не только стрелковое, но и гранатометы, передает корреспондент РИА Новости. "В боях за Соледар, зачищали дома с "Правым сектором"* (запрещенная в РФ украинская националистическая организация Киева - ред.)... Когда выбили их из дома - они убежали, оставили нам такой вот гранатомет шестизарядный (RBG-6 - ред.)", - рассказал агентству боец группы "Вагнер", демонстрируя трофейное оружие. Собеседник показал корреспондентам сам гранатомет и боеприпасы к нему. По его словам, в руки к бойцам попадают как стрелковое оружие, так и гранатометы, минометы и крупнокалиберные снайперские винтовки. "Да, находим М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки, такие как Barrett. И такие вот гранатометы и минометы", - рассказал он. RBG-6 - хорватский ручной многозарядный полуавтоматический револьверный гранатомет. Американская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускаемая компанией Barrett Firearms Manufacturing, состоит на вооружении ряда стран мира. Относится к классу "антиматериальных" (против легкобронированных целей), но чаще применяется как оружие против пехоты. Использует патроны 12,7x99 мм НАТО, официально именующиеся в документации вооруженных сил США как .50 BMG.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230301/svo-1855005589.html
россия
украина
донецкая народная республика
артемовск
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боец группы "Вагнер" о натовском вооружении, оставленном ВСУ при отступлении
Украинские военные, отступая под Артемовском, бросают большое количество натовского вооружения, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер"
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение

Боец "Вагнера" рассказал о трофейном натовском вооружении, добытом близ Артемовска

Читать ria.ru в
СОЛЕДАР (ДНР), 9 мар - РИА Новости. В боях на артемовском направлении бойцы группы "Вагнер" захватывают множество трофейного вооружения натовского образца - не только стрелковое, но и гранатометы, передает корреспондент РИА Новости.
"В боях за Соледар, зачищали дома с "Правым сектором"* (запрещенная в РФ украинская националистическая организация Киева - ред.)... Когда выбили их из дома - они убежали, оставили нам такой вот гранатомет шестизарядный (RBG-6 - ред.)", - рассказал агентству боец группы "Вагнер", демонстрируя трофейное оружие.
Собеседник показал корреспондентам сам гранатомет и боеприпасы к нему. По его словам, в руки к бойцам попадают как стрелковое оружие, так и гранатометы, минометы и крупнокалиберные снайперские винтовки. "Да, находим М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки, такие как Barrett. И такие вот гранатометы и минометы", - рассказал он.
RBG-6 - хорватский ручной многозарядный полуавтоматический револьверный гранатомет. Американская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускаемая компанией Barrett Firearms Manufacturing, состоит на вооружении ряда стран мира. Относится к классу "антиматериальных" (против легкобронированных целей), но чаще применяется как оружие против пехоты. Использует патроны 12,7x99 мм НАТО, официально именующиеся в документации вооруженных сил США как .50 BMG.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Боец Вагнер показывает трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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