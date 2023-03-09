https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856748897.html

ВСУ, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение

ВСУ, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение - РИА Новости, 09.03.2023

ВСУ, отступая под Артемовском, бросают натовское вооружение

В боях на артемовском направлении бойцы группы "Вагнер" захватывают множество трофейного вооружения натовского образца - не только стрелковое, но и гранатометы, РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:37

2023-03-09T13:37

2023-03-09T14:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

ситуация в днр и лнр

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СОЛЕДАР (ДНР), 9 мар - РИА Новости. В боях на артемовском направлении бойцы группы "Вагнер" захватывают множество трофейного вооружения натовского образца - не только стрелковое, но и гранатометы, передает корреспондент РИА Новости. "В боях за Соледар, зачищали дома с "Правым сектором"* (запрещенная в РФ украинская националистическая организация Киева - ред.)... Когда выбили их из дома - они убежали, оставили нам такой вот гранатомет шестизарядный (RBG-6 - ред.)", - рассказал агентству боец группы "Вагнер", демонстрируя трофейное оружие. Собеседник показал корреспондентам сам гранатомет и боеприпасы к нему. По его словам, в руки к бойцам попадают как стрелковое оружие, так и гранатометы, минометы и крупнокалиберные снайперские винтовки. "Да, находим М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки, такие как Barrett. И такие вот гранатометы и минометы", - рассказал он. RBG-6 - хорватский ручной многозарядный полуавтоматический револьверный гранатомет. Американская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускаемая компанией Barrett Firearms Manufacturing, состоит на вооружении ряда стран мира. Относится к классу "антиматериальных" (против легкобронированных целей), но чаще применяется как оружие против пехоты. Использует патроны 12,7x99 мм НАТО, официально именующиеся в документации вооруженных сил США как .50 BMG.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230301/svo-1855005589.html

россия

украина

донецкая народная республика

артемовск

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Кирилл Волков

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Боец группы "Вагнер" о натовском вооружении, оставленном ВСУ при отступлении Украинские военные, отступая под Артемовском, бросают большое количество натовского вооружения, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер" 2023-03-09T13:37 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр